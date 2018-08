Caminero: "Pau no es un proyecto, es una realidad"

José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Málaga, valoró la incorporación de Pau Torres: "Primero darle las gracias por estar aquí porque ha sido complicado, tenía muchas novias. Y al Villarreal también darle la gracias porque no era fácil decidir entre tantas".

El madrileño analizó al jugador: "Tiene unas cualidades innatas, fortaleza, juega con la cabeza levantada siempre, tiene rapidez. Vamos a disfrutar de un gran jugador, no es un proyecto sino una realidad. Es una gran paso en su carrera, que va a ser muy exitosa. Esperemos que disfrute y nos ayude".

El centro de la defensa no está todavía cerrado, quedan hombres por llegar: "Mientras haya mercado, no hay nada cerrado, hay que seguir trabajando y ver si podemos mejorar. Hasta el 31 estaremos esperando. El trabajo no termina hasta entonces. Si podemos reforzar el equipo, lo vamos a hacer", afirmó Caminero.