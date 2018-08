Blanco Leschuk: "Seguía al Málaga desde chico"

Gustavo Blanco Leschuk se presentó como nuevo jugador del Málaga en el estadio de La Rosaleda. Se pone en su camiseta los apellidos de su padre y de su madre. Y, desde ya, también el mono de trabajo. "Vengo a trabajar, estoy muy contento", comentó el delantero, que cuenta que conocía desde hace mucho el club: "Desde chico me gustaba mucho Málaga, lo seguía en Argentina, muchos delanteros jugaron acá. Estuvo Saviola, que era de mis favoritos. Con Demichelis compartía mismo agente. Me decidí a venir también por El tema familiar, pero es una cosa íntima, no puedo explicar nada más. Es un gran club".

"Vengo a un fútbol que es de los mejores del mundo. Voy a trabajar muy duro", insistó el futbolista, que se define así: "Soy un delantero alto, voy bien arriba, también con los pies, soy rematador pero más que nada soy muy trabajador, ayudo al equipo, a mis compañeros, eso se verá en el campo de juego".

El gol es lo que le está faltando al Málaga este verano. Blanco llega para paliar ese déficit. "Sí, es una presión del delantero. Pienso que muchos delanteros necesitan marcar gol para superarse a sí mismos. Pero partido tras partido hay trabajar para poder convertir", aseguró.

Sobre sus sensaciones con los compañeros y el técnico, muestra satisfacción:"Estoy agradecido, me han recibido muy bien estos primeros días, muy feliz de estar acá, muy contento. Con Muñiz tuve una pequeña charla, me preguntó por mi anterior club, cómo fue mi sitación allá. Pero no fue una charla larga".

Muñiz y el Málaga suponen para él una nueva oportunidad, un nuevo reto: "Siempre donde voy son oportunidades, hay que aprovecharlas al máximo y deseo que todo me salga bien pensando en mi futuro, en mi carrera. Me falta adaptación, pero me siento bien para empezar a jugar".

También habló el director deportivo de Málaga, José Luis Pérez Caminero. Sin embargo, no desveló cuáles son las condiciones exactas de su contrato: "Cedido de momento y, en función de su trabajo, veremos en qué termina. Viene a ayudarnos este año y a tratar de conseguir el objetivo".

Caminero define así al delantero: "Es difícil no saber las características de Gustavo. Aporta salida de pelota, la mantiene, es rematador nato, tiene corpulencia, le gusta trabajar. Y lo que todos los delanteros tienen, olfato de gol, esperemos que lo mantenga".

