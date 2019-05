La Champions League, Jurgen Klopp y la Costa del Sol. Es inevitable recordar aquel 2013 en el que el Málaga se paseó por Europa. Han pasado seis años de aquella cita con los cuartos de final de la máxima competición del continente del club blanquiazul y todos sigue recordándola. Incluso el actual técnico del Liverpool, que otrora fue entrenador del verdugo del Málaga: el Borussia Dortmund.

El conjunto red que entrena el alemán está estos días concentrado en Marbella, dando uso a las instalaciones del Marbella Football Center, de cara a la final de la Champions League que volverán a disputar esta temporada, esta vez ante el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino. En un vídeo compartido por Centro de Alto rendimiento marbellí (vinculado más abajo) se puede ver a la plantilla de los ingleses realizando ejercicios en sus instalaciones.

De hecho, estos días también se recordaba aquella cita entre el Málaga y el Borussia Dortmund por el retiro de uno de los árbitros de aquella contienda, el del partido de vuelta. El colegiado Craig Thomson anunció estos días que deja el silbato.

Vídeo del Liverpool FC entrenando en las instalaciones de Marbella Football Center.Video of @LFC training at the facilities of Marbella Football Center.pic.twitter.com/FmGh66nl8M#marbella #costadelsol #futbol #SanPedroAlcántara #team #training #spain #ChampionsLeague #Golazo