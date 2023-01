Chavarría: "Confiamos cien por cien en que lo vamos a sacar adelante"

Se esfuma una nueva jornada para el Málaga CF y la victoria, al igual que la permanencia, parecen alejarse. Una situación que no pasa desapercibida dentro del vestuario de Martiricos, así lo confirmó Chavarría: "Estamos frustrados porque hicimos lo más difícil, que era marcar el primer gol. Después en una situación de contra en el segundo tiempo, me parece que al principio hay falta sobre mí pero la dejó jugar por la ley de la ventaja de forma perfecta, pero nos agarran mal parados. Nos empatan, ahí se hace todo muy difícil, nosotros sabíamos que teníamos hacer el segundo gol porque el partido iba a ser eso. No lo pudimos hacer y nos vamos muy frustrados".

La desolación es clara y evidente, más aún cuando se confirman que se están haciendo bien las cosas: "El trabajo durante toda la semana es muy bueno, nos entrenamos de la mejor manera, pero los resultados no están saliendo como se ve a la vista. Nunca vamos a dejar de luchar por el objetivo". Eso sí, a pesar de todo, el optimismo y las ganas de sacar el bote a flote no se han perdido: "No fuimos capaces de ganar pero aún quedan muchos partidos todavía y nosotros no vamos a aflojar. Estamos totalmente mentalizados de que vamos a sacar esto adelante. Esperemos que los resultados mejoren porque lo necesitamos inmediatamente".

Sin duda, cada partido que pasa la situación es más crítica, sobre todo cuando los competidores por la zona de abajo si hacen los deberes. Aunque el jugador de Córdoba no sé esconde, por eso confirmó que es el momento de que los pesos pesados den un paso al frente: "La mayoría somos jugadores con mucha experiencia, vamos a soportar el peso y la presión que tenemos. Confiamos cien por cien en que lo vamos a sacar adelante. No tenemos dudas de eso".