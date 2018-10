Cifu y Mula, sin descanso para volver

Están llegando a la recta final de sus recuperaciones tanto Miguel Cifuentes como Alejandro Mula. Tanto el lateral como el extremo queman las últimas etapas de su recuperación tras estar en el dique seco en torno a mes y mes y medio, respectivamente.

En la sesión de hoy, en la jornada de descanso del equipo antes de afrontar los últimos entrenamientos de cara al choque del lunes ante el Numancia, estuvieron en el Anexo de La Rosaleda ambos, junto al readaptador físico Manu Gestoso.

Cifu sufrió el pasado 26 de septiembre una rotura de adductor en su pierna derecha, que le dejaba fuera de juego tras el buen arranque que había enlazado. Ha fortalecido la zona afectada aumentando progresivamente la carga de trabajo en las últimas fechas.

El caso de Mula es diferente. Su operación se complicó con una infección en la herida quirúrgica que le obligó a posponer el inicio de su recuperación. También tacha días para su vuelta al grupo pero está siendo mucho más lenta y cautelosa su tratamiento, con sesiones de fisioterapia y trabajo de gimnasio.

Menos gravedad revisaba las molestias de Fede Ricca, que se ausentó del entrenamiento el pasado y ayer ya confirmó en los micrófonos de Cope Málaga que está recuperado: "Si el míster quiere podré estar el lunes. Tenía algo de sobrecarga y realicé tratamiento preventivo porque eran ejercicios de fuerza". El charrúa no quiere más temporada como la pasada: "Viví la cara más amarga del fútbol. Me tuve que operar tres veces del hombro y llegó a ser frustrante".

Ricca reconocía también que la lesión le alejó de la absoluta uruguaya: "La lesión en el hombro me frenó para ir a la selección de Uruguay. No sé si por estar en Segunda tendré menos opciones. Yo debo seguir dando el nivel en el Málaga para tener la oportunidad". Sobre una hipotética salida en verano admitía que tuvo "opciones", pero que "siempre tuve claro que quería seguir en el proyecto del Málaga". Cerró apuntando la dificultad de la categoría: "La Segunda División es muy larga. Hemos empezado bien y no podemos desviarnos del camino".