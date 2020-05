Cifu: "Ojalá se pudiera empezar esta semana mismo"

Cifu ya está de vuelta y su hambre de césped también queda patente en sus palabras. El lateral está deseando que regrese la competición después del parón forzoso por culpa de la pandemia del coronavirus COVID-19: "Todos tenemos muchas ganas de que empiece. Tenemos claro que tenemos que pasar una preparación previa para tener el mínimo riesgo de lesiones posible y estar en las mejores condiciones posibles. Estamos deseando, ojalá pudiera empezar esta semana mismo, pero tenemos que llevar mucho cuidado y un control. Tenemos que prepararnos físicamente para lo que nos viene, no va a ser fácil”.

Sobre su estado personal, añade: "He llegado bastante bien, igual que mis compañeros. Hemos llegado en un estado de forma muy bueno y ahora sólo queda mejorar y llegar al primer partido en las mejores condiciones”. Cifu fue padre recientemente, por lo que ha vivido una cuarentena muy diferente: "Dentro de esta situación que no es buena para nadie, he podido disfrutar del tiempo con la niña, he podido disfrutar de este momento especial de mi vida y poder ayudar a la mami en esos primeros días que no son fáciles y teniendo mucho cuidado con la peque, pero disfrutando”.

Hay que recordar que Cifu se reincorporó más tarde a pesar de dar negativo en los test: "Está claro que tenemos que tener mucho cuidado ahora con esta situación y nosotros si cabe un poco más porque tenemos más riesgo de recaer y queremos estar muy seguros. A pesar de que todas las pruebas hayan salido bien y hayan dado negativo, el doctor vio algo en las defensas que no le cuadraba y decidió que estuviera una semana en casa y así no ponerme en riesgo y así pues volver con el grupo al cien por cien”.