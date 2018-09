Cifu, el frenazo a un cambio

Si alguien le ha dado un vuelco a su situación este verano, ese es Miguel Cifuentes. El lateral granadino pasó de descarte a fijo y ya suma más tiempo de juego en lo que va de temporada (540 minutos) que en los otros dos periodos juntos que pasó en plantilla desde su fichaje por el Málaga en enero de 2016 (287). Su lesión a mediados de esta semana, una rotura en adductor derecho, frena en seco su marcha como uno de los ocho jugadores que han hecho el pleno de partidos -sin contar la Copa del Rey- en el arranque liguero.

Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca, Adrián, Hicham, Blanco Leschuk y Harper son los que firman el seis de seis hasta el momento, y de ellos solo los cuatro defensas han alcanzado los 90 minutos en todos los partidos. A los datos expuestos del lateral diestro se añade que está a 72 minutos de igualar los que jugó la campaña pasada en su cesión al Albacete en la segunda vuelta y a 179 (dos partidos) de los que dispuso en el total del curso. Las circunstancias se han dado favorables en esta ocasión, ayudó también su actitud en pretemporada, para echar echar raíces por una vez en el club.

El ex de Elche y Girona suma ya más minutos este curso que en sus otras dos etapas

Cifu fue uno de los primeros fichajes de Arnau al llegar a la dirección deportiva. Venía de ser fundamental en Girona y Elche, en dos etapas, y del que se ficharía ese mercado invernal. En el conjunto catalán jugó todos los partidos menos dos en la temporada 2014/15 y la fase de ascenso a Primera División. En el conjunto ilicitano fue determinante en Segunda B y luego fue uno de los laterales más importantes la categoría de plata hasta su incorporación al cuadro costasoleño, con el que no debutaría en partido oficial hasta año y medio después.

No entró en los planes iniciales de Javi Gracia y tampoco cambió su panorama en verano, con Juande Ramos. Puso rumbo al Girona, en el que fue otra vez protagonista y acabó ascendiendo. Aun así, siempre habló de tener oportunidades en el Málaga. "Quiero regresar y ganarme un puesto para debutar en Primera. Espero que ahora pueda tener la oportunidad que aún no he tenido. El año pasado no la tuve ni para que me vieran", lamentaba en una entrevista en Cope Málaga la primavera del año pasado. La tuvo, también por circunstancias, y jugó varios partidos en Liga y Copa en los que se vieron sus carencias para la élite, también en un equipo en dinámica negativa y realmente tocado como era el de Míchel, que acabó descendiendo.

Tras seis meses a la sombra en Albacete, el culebrón de Jesús Gámez y su trabajo cuando se le daba fuera del equipo -pasó parte de la concentración en Estepona en blanco- le han abierto las puertas del equipo en una categoría donde se defiende. Conociendo sus limitaciones, convence a Muñiz y ha dado buena imagen. Su lesión le corta una dinámica que hasta ahora no había disfrutado en Málaga, aunque abre a priori las puertas a Iván Rodríguez, uno de los inéditos en Liga, ante el Rayo Majadahonda.

El de Alameda, con ficha del filial aunque jugador del primer equipo a tiempo completo, ya debutó la campaña pasada en Liga. Lo hizo como central, durante 19 minutos ante el Real Madrid, y este curso fue titular en Copa del Rey contra el Almería. A menos que Lombán pueda hacer las veces de lateral o de algún modo se recupere para la causa a Miguel Torres, Iván tiene por delante la oportunidad de hacer suyo el lateral diestro.

La lesión muscular de Cifu lo podría tener alejado del césped alrededor de un mes, tiempo importante de rodaje para un futbolista joven pero con muchos palos dados ya en el filial, del que fue capitán y en el que debutó con 16 años, hace cinco temporadas. A la siguiente se incorporó de pleno al Malagueño de Salva Ballesta y desde entonces ha sido fijo. Cuatro promociones, a cada cual más dura y la última con ese ansiado ascenso, conforman su historial.