Cifu entra en el once ideal de la jornada 2

No ha pasado desapercibido el partido de Cifu ante Las Palmas, tanto que LaLiga ha incluido al lateral diestro del Málaga en el once ideal de la jornada 2 de LaLiga SmartBank. Es el reconocimiento que realiza el organismo al granadino en su primera titularidad esta temporada, después de que se tuviera que perder la jornada inaugural ante el Racing de Santander por no haber sido aún inscrito.

Cifu, que disputó los 90 minutos, comparte alineación con el portero Edgar Badía (Elche); los defensas Gonzalo Verdú (Elche), Borja López (Sporting) y Jorge Pulido (Huesca); los centrocampistas Dani Raba (Huesca), Nteka (Fuenlabrada), Mikel Rico (Huesca) y Borja Lasso (Tenerife); y los delanteros Alberto Perea (Cádiz) y Sekou Gassama (Almería). No está Juanpi, elegido MVP del partido.

🤩 ¡@cifuma entra en el 11 ideal de la jornada 2 de #LaLigaSmartBank! 💥¡Enhorabuena, crack! 🏍💨 pic.twitter.com/EnTJEh3BX7 — Málaga CF (@MalagaCF) August 30, 2019

Además, el premio al MVP de la jornada 2 de Segunda División se lo llevó el citado central del Elche Gonzalo Verdú después de hacer un doblete para dar la victoria a su equipo en Alcorcón (1-2). El futbolista ilicitano fue el más votado de entre los candidatos con un total de 1.700, por encima de Álex Fernández (Cádiz, 1.300), Malbasic (Tenerife, 881), Hugo Fraile (Fuenlabrada, 695) y Nono (Extremadura, 661).