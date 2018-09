"Competir en la Liga Iberdrola es un privilegio y el Málaga lo merece"

El Málaga sí tendrá representación en Primera División. Este año lo harán las chicas. El esfuerzo, la dedicación y el coraje que le echó el Femenino sobre el césped la pasada temporada tuvo su recompensa. Mañana tendrán su soñado debut. A las 16: 00 se escuchará el pitido del árbitro, ese sonido que la capitana del Málaga tanto desea que oír. Y qué mejor sitio que debutar en Primera en casa con tu afición. Eso sí, el rival no será fácil. Recibirán al vigente campeón, el Atlético de Madrid.

No hay miedo. Así lo afirma la capitana blanquiazul, Adriana Martín. Si hay algo, son ganas. Más aún cuando se presenta la oportunidad de ganar al campeón. Ya venía avisándolo Adriana días atrás. No le faltan ganas a la delantera blanquiazul. A sabiendas de que la competición es larga e intensa -y de que son las nuevas en la categoría- la de Teruel no duda de que el equipo va a competir y no a disfrutar. Un equipo lleno de caras nuevas que se están sabiendo adaptar. Y, sobretodo, un equipo con un entrenador que exige un trabajo acorde con el nivel que tiene la Primera División.

-¿Cómo se están desarrollando los entrenamientos?

-Estos días han sido duros. El pasado miércoles, por ejemplo, primero hicimos una sesión de crossfit en el gimnasio y luego la sesión de campo. Fue un día larguito, pero bien. Creo que estamos entrenando bien para el primer encuentro de la Liga.

-¿Cuáles son las sensaciones a un día del partido?

-Estamos deseando que llegue ya mañana, que el Atlético esté ya en el campo y que suene el pitido inicial para comenzar a jugar. Estamos entrenando muy bien y con muchas ganas de que llegue ese momento de volver a poner al Málaga en Primera y de debutar en esta categoría.

-Más allá del debut ante el Atleti, tendrá en mente también otros aspectos para esta temporada...

-Otras cosas que tenemos en la cabeza, aparte del Atleti, es la ilusión de volver a poner al Málaga en Primera. Esta es la ilusión con la que todas creo que soñamos el pasado año, con volver a vivir este momento, con poner al Málaga entre los grandes, que se lo merece. Y ya llega el momento de volver a lucir esta camiseta en Primera y disputar una competición como lo es la Liga Iberdrola, que es un privilegio.

-Una pretemporada con muchas caras nuevas...

-En este aspecto, ha ido bien. A los dos días de entrenar, vimos que las recién llegadas se iban a integrar muy bien y así ha sido. Tras un año en este club, nosotras ayudamos a las nuevas a integrarse en todo momento. Todas las que han venido han venido a sumar, y creo que eso es bueno para el equipo. Cada vez hay más competencia en cada puesto y yo creo que esta es una competencia sana y que sirve para mejorar.

-¿Qué tal resulta trabajar con Antonio Contreras?

-Yo conozco a Contreras desde hace cinco años. Sé que en el trabajo siempre es exigente, da igual el día, el rival y la hora. Con él, el trabajo es máximo. Antonio trabaja cada pequeño detalle para que no se nos escape nada, y al final es lo que estamos haciendo. En este caso, estamos trabajando sobre el Atleti, pero trabajamos sobre el rival siempre y sobre lo que nos pueda ocurrir en los partidos, para poder tenerlo controlado y para que nada nos pille de sorpresa.

-¿Cómo asume la capitana del equipo los posibles problemas que puedan haber dentro de este, como las frustraciones, o la necesidad de motivar al conjunto?

-Yo, en este aspecto, tiro un poco también de cierta experiencia, de cosas que me han sucedido a mí. Trato de ser un espejo, sobre todo para las jugadoras que están empezando, de cómo ayudarlas. Ninguna está por encima de ninguna en el vestuario. Estamos muy unidas y todas nos ayudamos. Creo que pocos vestuarios hay como este. Aquí somos una familia. Y también creo que eso es identidad del Málaga.

-Ya dijo durante la presentación de Tesesa que el Atleti se llevará sorpresas. ¿Tienen alguna cosa especial preparada que puedas adelantar?

-Básicamente somos un equipo recién ascendido contra un vigente campeón. Entonces, igual si eres del Atleti y vienes contra un recién ascendido, vienes más relajado. Pero cualquiera que conozca a Antonio puede pensar que no somos un equipo que acaba de ascender, sino que nadie nos va a ganar y que vamos a ir al máximo. No hay secretos aquí. A veces no gana el que tiene mejor plantilla, sino el que más ganas tiene. Y que quede claro que nosotras no venimos a Primera a disfrutar. Venimos a competir y a hacerlo lo mejor posible.

-En cuanto a su público, ¿qué mensaje le dedica a la afición a un día para que comience el encuentro?

-Ojalá llenen mañana la Federación. Yo, en este sentido, alucino cada vez más. Desde el último día en Almería con los chicos, hasta cuando han venido con nosotras en los momentos que más los hemos necesitado, siempre llenan el campo. Y espero que el sábado la situación sea igual, que cuando las del Atleti lleguen al campo vean a la afición malaguista y les entre más miedo, al ver que están en Málaga. Que sientan lo que es ser del Málaga, que sientan lo que es llevar la camiseta de este equipo y espero que responda como habitualmente.