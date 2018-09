Contreras eleva el partido

Antonio Contreras da una dignidad máxima a este partido de estreno en la élite. Habló ante los medios y puso un ejemplo que todo el mundo puede entender: "Me siento responsable de mis palabras. Cuando uno dice lo que piensa muchas veces no quedas del todo bien, depende de donde lo digas. Este equipo va a jugar en Primera y la Copa de la Reina. El año pasado nuestro primer partido fue contra el Polillas, con todos mis respetos al Polillas, pero este primero es contra el Atlético de Madrid, con la repercusión que tiene". No le falta razón al técnico, que espera contar con el apoyo de los seguidores blanquiazules: "Nosotros el año pasado empezamos con 20 padres y acabamos con 700 personas en la fase de ascenso gracias a la ayuda, no solo de la afición, sino de la gente que hay dentro del club. Yo meto dentro de la afición a toda la gente que hay en oficinas, que trabajáis día a día con nosotros, y que nos ayudáis a que esas personas vayan. Me cuidaron en Valencia, me cuidaron en Madrid, me cuidaron en Badajoz, pero aquí la afición nos está cuidando muchísimo. Nosotros vamos a darlo todo por el escudo".