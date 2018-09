Contreras hace autocrítica

El entrenador del Málaga mandó algún recado al término del partido de su equipo contra la Real Sociedad. "La Liga Iberdrola es complicada y nosotros no la podemos complicar más con ciertos errores que se produjeron. Seguramente cuando nos demos cuenta de lo que ha costado ascender, veremos lo bonito que es mantener la categoría", aseveró Antonio Contreras, que e ntiende ciertas circunstancias, pero también exige: "Esto acaba de empezar y siempre he dicho que no hay que volverse locos. El objetivo es mantenerse y esta categoría es complicada, el nivel de la Liga Iberdrola ha subido y necesitamos un plus más para ser jugadoras de esta categoría. En nuestras manos está el mejorar esto y no cometer errores, que es lo que nos está llevando a perder puntos".

Sobre la Real, lo tiene muy claro Contreras: "La Real hizo un buen trabajo, pero creo que el resultado es muy exagerado. Ahora hay que seguir trabajando y con los pies en el suelo, sabiendo de dónde venimos".

El entrenador se aferra ahora a la afición: "Esto acaba de empezar y queda muchísimo. Hay que seguir trabajando y contar con el apoyo de todos porque ahora más que nunca lo necesitamos".