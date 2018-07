Corazonada y radiografía

Ayer fue el día de Munir Mohand Mohamedi. Era la puesta de largo del tercer fichaje blanquiazul, uno de los que más rápido se ha gestado de la nueva era que comandan Muñiz y Caminero. El portero estuvo arropado en la Sala de Prensa Juan Cortés familiares cercanos y por algunos de sus nuevos compañeros como En-Nesyri o Abqar, también compatriotas.

"Es una decisión que tomé con el corazón. A mi familia siempre le hizo mucha ilusión que jugara en este equipo. Tras el interés fue todo muy sencillo", así fue la frase que más resonó de las palabras de Munir ante los medios, reconociendo un interés mucho más personal que deportivo en su decisión. Éste reconoció también la facilidad para decantarse por Málaga: "En cuanto salió el interés, fue muy fácil el venir aquí. Es un club que le he tenido mucho cariño siempre, por la cercanía".

El portero fue cuestionado por sus características, fortalezas y debilidades, pero éste no quiso definirse: "No me gusta calificarme, lo que tengo seguro es que voy a dar trabajo y esfuerzo. Seréis vosotros los que analizaréis y diréis cuales son mis características". El que sí quiso hacerlo fue su entrenador durante las últimas tres temporadas en el Numancia, Jagoba Arrasate, que se pasó por los micrófonos de Ser Málaga ayer: "Estamos hablando de un portero de garantías, mundialista, un gran profesional que en el día a día le va a poner las cosas difíciles a quien esté. Tiene ya un crédito ganado".

"Tiene envergadura, es un portero sobrio. Pero más allá de eso destaca por su rapidez y agilidad, es muy versátil, se mueve muy rápido debajo de los palos, tiene un buen desplazamiento con el pie...", proseguía el vasco para definir las características del marroquí, al que calificó como "un tío cercano, de hacer vestuario. En el día a día es meticuloso, quiere mejorar, es un gran profesional. Creo que el Málaga ha acertado fichando a Munir. Está en su madurez futbolística también y el hecho de jugar el Mundial seguro que le ha aportado grandes cosas".

No esquivó el actual entrenador del Osasuna la pregunta sobre Dimitrievski: "Es un gran portero también, joven y con proyección. Entiendo que Muñiz quiera tener a los mejores disponibles". También reconoció que no tuvo entre sus opciones la del banquillo del Málaga y habló de Segunda: "Va a ser complicada pero a la vez apasionante y muy bonita".