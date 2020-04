Coronavirus: Juankar ve el regreso del fútbol a "largo plazo"

En semanas pasadas hablaron en los medios oficiales del Málaga Luis Hernández y Adrián y ahora le tocó el turno a Juankar. El lateral/interior zurdo de Boadilla es uno de los jugadores de más peso en el plantel de Sergio Pellicer, había encontrado regularidad en los últimos meses en el plano físico. Como el mensaje oficial, aboga por la prudencia antes de regresar a la competición.

"No veo factible volver ni a corto ni a medio plazo. Lo veo a largo plazo. Sabemos las circunstancias, es verdad que todo está mejorando un poco, pero es algo delicado y que tenemos que tener cuidado y más en el mundo del fútbol que mueve a masas. Hay que tener cuidado y ser precavidos", decía el malaguista, que, pasado el mes de confinamiento, ve con resignación la situación: "Es la quinta semana en casita. Se hace un poco pesado, pero bien. Acostumbrándome a la rutina de casa, de los entrenamientos y cuidando mucho la alimentación. Físicamente me veo muy bien, pero es una lástima no sólo por mí. El equipo estaba en una dinámica buena, estaba muy bien. Una pena que por circunstancias que nadie puede controlar estemos en esta situación, esperemos que pronto se solucione y podamos hacer lo que todos queremos".

"Yo sigo fuerte, aunque siempre tienes momentos donde te vienes un poquito abajo. En esta situación todo se hace un poco más cuesta arriba. Con 30 años me siento más maduro y es lo que te dan los años de experiencia. Espero que queden muchos años de fútbol porque esta profesión es un regalo", decía sobre su situación personal Juankar: "Mi gente, mis amigos y mi familia están bien. Madrid está sufriendo bastante, se puede decir que el epicentro de la pandemia está allí en España. Mandar toda mi fuerza al resto de España y todo el mundo también". "Yo a los compañeros los veo muy bien. Tenemos un grupo maravilloso, el vestuario es muy sano. Tenemos muy buena relación entre todos. Muchas ganas de ver a los compañeros y poder compartir con ellos el día a día. Echo de menos estar con mis compañeros a diario, la rutina. Estar con bromas desde primera hora de la mañana y poder pasarla con ellos. Se hace mucho más ameno, sabiendo que te estás preparando durante la semana para competir en el finde. Es una sensación que sólo nosotros podemos conocer", asegura el zurdo sobre lo que más echa de menos del día a día: "Darle vueltas a la cabeza es lo peor que podemos hacer. Hay que intentar disfrutar de lo que podemos, valorar lo que ahora no tenemos que es salir a la calle a una ciudad espectacular con gente espectacular. Es tiempo de recapacitar y de darle la importancia a las cosas que antes no le hemos dado".

"Paso tiempo con mi niña, se puede aprovechar bastante el día. Se agradece porque no podemos estar con ellos los fines de semana por trabajo. Otra de las cosas que estoy aprovechando es hacer bastantes cosas de cocina, te da tiempo para ello. Puzles en familia, pasamos un buen rato. Y otra es jugar a la Play, al Call of Duty, le estoy sacando bastante provecho y juego unas horitas al día. Es otra de las maneras de estar en contacto con la gente que quiero", relata Juankar antes de acabar con un mensaje de apoyo al malaguismo: "Mando ánimo y fuerza para la gente que está luchando para que esto salgo bien, que seguro que pronto lo vamos a conseguir. Son los auténticos héroes de todo esto. Espero volver a veros pronto en La Rosaleda o alrededores. Málaga y el Málaga se merecen muchas cosas positivas. Mucha fuerza y vamos arriba que ya queda poquito".