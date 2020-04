Coronavirus: Mensaje de Brahim: "No os rindáis nunca"

El malagueño Brahim Díaz, que cumple su segunda temporada en el Real Madrid, está teniendo actividad en esta crisis del coronavirus. El atacante criado en el Málaga antes de saltar al Manchester City y después al Madrid ha querido ayudar de diversas maneras a la sociedad. Y a través de los canales oficiales de la Junta de Andalucía ha querido mandar un mensaje a la sociedad.

Con imágenes de etapas en las distintas selecciones andaluzas que empezó a frecuentar desde muy pequeño, el malagueño decía "Hola, soy Brahim Díaz, jugador del Real Madrid y todos mis recuerdos son junto a mi familia y un balón. Pues el fútbol me lo ha enseñado todo. Saber ganar, saber perder y a tener muchos compañeros, pero sobre todo a no rendirme nunca", explicaba en el citado vídeo a través de la Consejería de Educación y Deporte: "Desde pequeño empecé a jugar en un club de barrio, luego pude jugar para el club de mi ciudad y al paso del tiempo tuve que tomar una decisión importante en mi vida y para mi familia, que fue irme a Manchester y jugar para el Manchester City. Y allí, pues nada, pude ganar muchos títulos y debutar como profesional. Ahora he cumplido uno de los grandes sueños, que es jugar para el mejor club del mundo, el Real Madrid. Y espero seguir cumpliendo sueños".