"Creo que Renato le va a gustar a la gente"

José Luis Pérez Caminero acompañó a Renato Santos en su presentación. No se está caracterizando el nuevo director deportivo por ser un hombre de muchas palabras. Prefiere mantener las distancias y hablar sobre los jugadores durante sus presentaciones, no antes.

Caminero fue cuestionado por diversos temas, como las condiciones del traspaso del segundo fichaje que realiza: "De tema de contratos yo no hablo. Son cosas de clubes". "Le doy las gracias al jugador porque teniendo más ofertas apostó por nosotros", reconocía agradeciendo el paso que dio Renato Santos para elegir Málaga, al que elogió: "Creo que va a ser un jugador que a la gente le va a gustar. Estamos muy contentos de que acepte nuestras oferta".

El fichaje de Stole Dimitrievski está muy próximo de oficializarse, podría ser esta misma semana por un desembolso de cerca de un millón de euros más la cesión de Ignacio Abeledo, sobre ello no quiso dar muchas pistas el director deportivo: "Tenemos que seguir trabajando y valorar situaciones que hay en el mercado, las que sean mejor para reforzar el equipo. Es parte de nuestro trabajo. No cabe duda de que va a haber más fichajes, ¿cuándo? No sabría decirlo".

También se manifestó sobre la afición, con la que se deshizo en elogios: "Les damos las gracias, son parte de nosotros, se lo agradecemos". "Les pido que confíen en nosotros, a la gente que está dudando le prometemos esfuerzo, trabajo e ilusión. Con esos condicionantes van a estar contentos", proseguía con los aún no indecisos a los que pedía tranquilidad y que "apuesten por nosotros, que apuesten por el club. Seguimos trabajando, que todavía quedan seis o siete semanas para que se cierre el mercado".