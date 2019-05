El Málaga afrontaba un partido a vida o muerte. No había margen de error, ganar era la única opción válida, y el equipo cumplió con el cometido. Sin embargo, el resultado del Madrid, que también ganó su partido, dejó fuera al cuadro blanquiazul de la permanencia. El drama del descenso se convierte en realidad para el equipo de Antonio Contreras, que cierra una temporada llena de sombras, pero en la que tuvo tres últimas balas que no supo aprovechar en la recta final.

El partido comenzó de forma inmejorable para el Málaga Femenino, que salió al terreno de juego con un presión altísima y buscando la portería rival con mucha insistencia. En los primeros cinco minutos el conjunto blanquiazul avisó de sus intenciones, cuando, tras una gran jugada individual en el área del Rayo de María, la atacante malaguista dio un pase atrás a Mascaró, que remató dentro de la portería del cuadro visitante; sin embargo, el árbitro interpretó que el balón salió por línea de fondo y anuló el gol.

No bajó los brazos el Málaga y siguió mostrando el mismo hambre en cada jugada. Las líneas blanquiazules estaban muy adelantadas, y el Rayo aguantaba muy replegado el vendaval malaguista. Cumplidos los primeros 15 minutos de partido, el Rayo Vallecano no consiguió salir de su campo. En el 16', Adriana estuvo cerca de abrir el marcador, con un disparo desde el borde del área que se marchó muy cerca del larguero y que provocó el "¡uy!" de la grada. Minutos más tarde, en el 19', faltó muy poco para que el Rayo se metiera un gol en propia puerta, cuando, tras una falta botada por las de Contreras, Porto no consiguió atrapar bien la pelota. El Málaga dominaba y brillaba a través de las botas de Paula Fernández, que estaba siendo la mejor de las locales. Gracias a una jugada suya llegó el gol que abrió el marcador. La atacante malaguista hizo una gran internada en el área rival y provocó un penalti que fue lanzado por Adriana, que batió a la portera con un disparo a la derecha de la guardameta rayista.

Poco le duró la alegría al combinado de Antonio Contreras, que diez minutos después vio cómo el Rayo igualaba el marcador con un gol de Altuve, que recibió a la espalda de la defensa y picó la pelota a una Chelsea que no pudo hacer nada por evitar el gol. Con el empate, el Rayo empezó a crecer y a contrarrestar el buen momento del Málaga, tanto que justo antes del descanso hizo el segundo, de nuevo por mediación de Altuve, que enganchó un balón muerto en el borde del área y realizó un golpeo impecable.

En la segunda parte, el Málaga volvió a salir con la misma fuerza que comenzó la primera mitad. El equipo de Antonio Contreras se resistía a bajar los brazos. El técnico malaguista dio entrada a Ode por Mascaró en el 57' , buscando más presencia ofensiva. El cambio fue bueno, ya que Ode le dio otra cara al equipo. Prueba de ello, una gran jugada en la que internó en el área rival y buscó el pase atrás, pero tras varios intentos de remate, el Rayo consiguió sacar el balón. El Málaga comenzó a crecer mucho más a partir de ahí y pocos minutos después, en el 65', empató el partido con un golazo de María Ruiz, que remató de forma impecable un gran centro de Ruth.

Las de Antonio Contreras estaban lanzadas y con la afición entregada. Aprovecharon el impulso e hicieron el 3-2 por mediación de Armisa, que remató un gran pase de Paula a la derecha de la portera del Rayo, que, pese a su estirada no llegó a blocar la pelota. El Campo de la Federación enloqueció con el gol, y el dominio blanquiazul se extendió sobre el terreno de juego, consiguiendo de nuevo el premio del gol e el 77'. Esta vez, Adriana remató un centro muy lejano de Leti, que significó el 4-2 definitivo a favor del cuadro local, que logró tres puntos insuficientes para quedarse en la Liga Iberdrola.

Ficha técnica:

Málaga Femenino: Chelsea, Cazalla, Leti, María R. (Bassira, 83'), Paula, Mascaró (Ode, 57'), Adriana (Miriam, 83'), Pamela, Raquel, Ruth y Dominika (Armisa, 66').

Rayo Vallecano: Porto, Pilar García, Mendioroz (Camila Sáez, 70'), Sheila, Raquel C. (Naima, 80'), Auñon, Altuve (Ángeles, 86'), Perarnau, Andújar, Teruel (Silvia, 46') y Eva Masdeu.

Goles: 1-0, Adriana (31'); 1-1, Altuve (39'); 1-2, Altuve (45'); 2-2, María (65'); 3-2, Armisa (68'); 4-2, Adriana (77').

Árbitro: Ainara A. Acebedo (Comité catalán). Amonestó a la local Cazalla y a la visitante Altuve.

Incidencias: Partido de la 30ª jornada Liga Iberdrola, disputado en el Campo de la Federación.