Dani Barrio asume su salida del Málaga CF

El futuro de algunos de los componentes de la actual plantilla del Málaga sigue en el aire. Algunos futbolistas terminan contrato y no tienen oferta de renovación. Es el caso del guardameta Dani Barrio, que asume la situación y parece aceptar que saldrá de la entidad de Martiricos al final del presente curso después de dos años. “Blanco y en botella, pero no hay ningún problema. No se me van a caer los anillos, tranquilidad máxima, conciencia tranquila y el fútbol da muchas vueltas y no se acaba aquí”, aseguró en una entrevista en SER Deportivos Málaga .

"No ha habido ningún tipo de contacto sobre mi futuro. Manolo Gaspar no me ha dicho nada. Es otra cosa que yo no controlo. A seguir haciendo mi trabajo y al final esto es fútbol. No busco nada, solo pienso en el partido del sábado. Para eso está mi agente y tienen que llamar los demás equipos, yo no voy poniendo mi nombre en la mesa de nadie. Yo tengo que pensar en el siguiente partido y el siguiente entrenamiento, así de simple”, añadió el asturiano.

Sobre la situación deportiva, apuntó: "Nos está costando dejar la portería a cero, es algo que tenemos en el debe. Lo importante son los puntos. Hay que seguir trabajando porque las porterías a cero van a acabar llegando. El partido ante el Amorebieta era de seis puntos, lo hemos dejado a diez y es un punto de inflexión para reafirmar el trabajo que estamos haciendo. Trabajando así también llegan los resultados".