Dani Lorenzo: "Noto que cada vez tengo más peso en el equipo"

Dani Lorenzo sigue demostrando que está preparado para tomar galones y ser uno de los pesos pesados de la plantilla con el paso del tiempo por su gran rendimiento y su capacidad para echarse el equipo a las espaldas en ciertos momentos. Ante el Recreativo de Huelva, volvió a demostrar sus cualidades y salió a hablar al acabar en la rueda de prensa posterior al duelo liguero.

El mediapunta notó que comienza a ser una pieza fundamental para el equipo de Sergio Pellicer en esta segunda vuelta: "El partido ha sido uno de los más sólidos. Con balón y a nivel defensivo hemos estado muy bien. Lo hemos tenido donde queríamos. Desde que volví de Navidades noto que cada vez tengo más peso. Juego para el equipo y cada vez me siento más importante. Sin ser egoísta, creo que puedo ayudar al equipo". Además, se mostró encantado con su demarcación en el terreno de juego: "Me gusta estar cerca del área y enlazar con el delantero. Por mi naturaleza es donde más puedo explotar mis virtudes. Estoy al servicio del equipo y donde sea voy a intentar dar lo mejor de mí".

Dani dejó claro que se quitaron un peso de encima con la victoria, porque necesitaban un golpe de efecto: "Lo veníamos hablando semanas antes que teníamos que hacer un gran partido en casa con nuestra gente y a seguir adelante porque un partido bueno no sirve de nada si no lo haces bueno en el siguiente". Por último, habló sobre las distintas versiones que muestra el equipo: "Es verdad que cada partido es un mundo e intentamos hacerlo lo mejor posibles. Es verdad que somos un equipo joven y pecamos de no matar los partidos. Tenemos que seguir en la misma línea y buscar la regularidad y ser tan regulares durante el partido entero como hoy".