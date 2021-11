Dani Martín: "Pierdes fuera y se acaba el mundo y ganas en casa y estás en la pelea"

Dani Martín se ha asentado en la titularidad del Málaga, es la apuesta de José Alberto para guardar el portal, que se dejó otra vez a cero en casa, donde el equipo sólo ha recibido dos goles en los ocho partidos que ha jugado. No pasó grandes complicaciones ante el Tenerife.

"A partir de la portería a cero tenemos el 100% de posibilidades de sacar puntos, si los delanteros están acertados pues tenemos los tres puntos", reflexiona el meta asturiano, que no vio peligrar los tres puntos ante los tinerfeño: "Tuvieron centros y llegadas, pero la sensación no fue de peligro, dos o tres tiros que pasaron cerca. Dieron un paso adelante y apretaron más arriba, pero vi al equipo cómodo, muy bien plantado en el campo. Nos costó salir con el balón en la segunda parte, apretaron algo más pero no causaron prácticamente peligro, nos crearon más en la primera. No recuerdo un tiro a puerta en la segunda, algún centro peligroso. El otro equipo aprieta y a veces nos desajustamos, pero los contuvimos bien".

"La Segunda está muy igualada, hay muy pocos puntos del play off hasta el descenso. Partíamos 14º y estamos séptimos, subimos siete puestos con tres puntos. Pierdes fuera y parece que se acaba el mundo y ganas y estás ahí en la pelea por el play off. Tenemos otro partido en casa esta semana. Al final dos partidos en casa te pueden dar un salto grande si lo sacas adelante y vamos a ir con todo ante el Las Palmas, a ver si materializamos unas cuantas ocasiones y podemos dejar la portería a cero otra vez", cerraba el portero.