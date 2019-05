Dani Pacheco se enfundaba la camiseta del Málaga dos meses después. No se vestía de corto desde el duelo en Tarragona ante el Nástic el pasado 24 de marzo. Aquel día se ganó (0-1) y ayer en su vuelta lo hizo de nuevo el equipo ante el Real Zaragoza (3-1). La Rosaleda arropó con un largo aplauso al pizarreño, que saltó al césped sustituyendo a Álex Mula y actuando en el centro del campo.

"De la pierna estoy bien, hay que coger ritmo y entrenar lo máximo para ponerse a ritmo. He acabado cansado, pero hay tiempo para recuperar", decía Pacheco tras el partido en zona mixta. Fueron 26 minutos de juego en los que se notó la falta de actividad del malagueño tras superar su lesión: "Nunca he tenido una lesión muscular en mi carrera y este año las estoy pasando todas. Ojalá hayan venido todas juntas. Con la edad te das cuenta de que sume el equipo es lo importante, no uno mismo. El grupo está ahora muy fuerte. El míster nos apoya, la gente responde y entre todos sacamos los partidos".

El segundo tiempo del equipo fue uno de los mejores de la temporada y para Pacheco, el factor clave fue La Rosaleda, más allá de lo que dijera Víctor en el vestuario: "La afición nos ha llevado. Cualquier equipo con esta conexión con la gente será importante". Sobre estilos también tuvo tiempo para hablar el pizarreño, que descartó que Muñiz tuviera que ver algo en la versión que dio durante su etapa: "Son dos ideas distintas de juego las de Víctor y Muñiz. Me gusta jugar por dentro y él tiene claro que me lo va a dar por ahí. También tuve minutos, si no salió mi mejor versión no fue por Muñiz".

"El objetivo es ser terceros. Eso te da una ventaja de casi un gol, yo acabé así en un 'play off' y te da seguridad"

Por último, Pacheco habló de lo que queda y del objetivo que se ha marcado la plantilla de aquí a final de la liga regular, antes de play off: "El objetivo es ser terceros. Eso te da una ventaja de casi un gol, yo acabé así en un play off [ascendió en dos ocasiones] y te da seguridad. Hay que luchar por ello y hay que intentarlo. Hay que ganar los dos que quedan".