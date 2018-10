Dani Pacheco: “Está en mí demostrar que puedo jugar los 90 minutos”

El estadio de La Rosaleda, el hogar del Málaga por más de 75 años, no será solo sede de partidos de fútbol. San Miguel, patrocinador del club blanquiazul, trasladará el estadio de Martiricos al futbolín con La Rosaleda Liga Edición Especial. Un evento que recorrerá siete bares de la ciudad, desde el el miércoles hasta el próximo 22 de diciembre. Al acto de presentación, que tuvo lugar en el Área Vip del Estadio de La Rosaleda, contó con la presencia de Dani Pacheco; en representación de la primera plantilla, además de Alba Hoyas y Raquel García, del Málaga femenino.

“Está en mí demostrar que puedo jugar los noventa minutos. Todos queremos jugar y estamos trabajando para que el míster nos tenga en cuenta”, confesó el jugador malagueño que todavía no ha completado un partido en lo que va de temporada (Así fue su última actuación). En el último encuentro liguero, el Málaga se dejó los tres puntos en el Martínez Valero. El de Pizarra destacó que todo sigue igual: “Creo que la situación no cambia nada. Hemos repetido todos que esto es muy igualado. Se ha perdido fuera de casa y tenemos que intentar conseguir los tres puntos en La Rosaleda, ya que esta competición no da descanso”.

El ex del Getafe, entre otros muchos equipos, negó que el equipo tenga problemas a la hora de jugar lejos de La Rosaleda: “Llevamos cinco partido a domicilio y hemos ganado dos. Esta jornada nadie ha ganado fuera. También hemos ido a la casa de dos de los recién descendidos y no merecimos los resultados obtenidos. El otro día, el Elche estuvo mejor que nosotros”.

Copa de la Reina

Por su parte, Alba Hoyas y Raquel García analizaron su rival en la Copa de la Reina; que se conoció esta misma mañana. “Para nosotras es un privilegio jugar la Copa, creo que es una ilusión extra. Yo estuve en el Atlético, fue mi casa desde los 9 años y me han dado todo lo que soy. Lo afrontamos con muchas ganas, aunque no será un partido fácil. Estoy segura de que haremos un buen papel”, destacó Raquel García. Alba Hoyas, que no está disfrutando de minutos en el regreso del equipo a la élite, destacó que acepta las decisiones del entrenador: “Me gustaría salir de titular en cualquier competición. Aunque son decisiones del entrenador, solo puedo entrenar cada día para demostrar que puedo hacerlo bien”.

Los tres jugadores, demostraron la buena sintonía que existe entre la sección masculina y femenina del club. “Siempre estamos pendiente del masculino, sabemos que va a ser un temporada difícil, pero estamos convencidas que van a conseguir sus objetivos”, destacó Raquel. Dani Pacheco lanzó un mensaje de parte del vestuario: “Intento seguir al femenino, aunque no he podido ver en directo ninguno, pero estoy contento de que empiecen a llegar los puntos. Todos le deseamos lo mejor en cada partido, ya que estamos con ellas”.