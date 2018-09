David Lombán: "Hace años que soy simpatizante del Málaga"

David Lombán se presentó como nuevo jugador del Málaga y sorprendió con una confesión curiosa que sostuvo varias veces. "Hace años que soy simpatizante del Málaga, siempre me fijé en este club y defender esta camiseta siempre es algo que me ha motivado. El Málaga tenía todo lo que buscaba".

"Todo fue muy rápido, de hecho tan rápido que no me dio tiempo a hacer mudanza ni coger mis cosas. Pero estoy contento de llegar a este gran club", dijo el central, que respondió acerca de por qué tardó tanto en firmar por un equipo: "Si se alargó tanto en el tiempo la decisión es porque buscaba un proyecto que me ilusionase a largo plazo".

Lleva tiempo sin vestirse de corto Lombán, que se informó bien acerca del club: "El último partido de Liga con el Éibar en el campo del Atlético, se hizo el verano bastante largo, pero por fin llego al Málaga. Tenía buenas referencias por Charles, que me hablaba maravillas del club y también una gran relación con Adrián, que me dijo que no lo dudase, que había un gran patrimonio con la afición y que iba a disfrutar mucho. Todo era positivo y no dudé".

Se une a un Málaga que ahora mismo es líder intratable de Segunda. "Tengo experiencia en Segunda y los que conocemos bien la categoría sabemos que no podemos vivir más allá del presente. La humildad es lo que le permite estar en lo más alto, si nos creemos que esto va a ser fácil, estamos equivocados. Se pide ser solidario, que no encaje goles, y eso se está cumpliendo a la perfección. Humildad y seriedad en el trabajo son las claves".

Sabe Lombán, evidentemente, que en defensa el Málaga es un reloj y la competencia es dura: "Ojalá no se reciban goles hasta final de temporada. Sería una nota positiva, intentaré aportar lo máximo que pueda. Para conseguir los objetivos del club y lo que el propio Málaga exige, prima lo colectivo. ¿Mi posición? Puedo jugar en los lados que el míster necesite, vengo a disposición del club y aportaré lo que pueda dar y sumar algo positivo. ¿Si estoy para jugar? El entrenador es el que tiene la decisión".

Acerca del próximo duelo contra Las Palmas, no se moja: "Pronosticar es complicado, sólo pido y deseo que se siga un poco la línea, que sea un equipo sólido y que transmita orden. Lo fundamental es competir en cada partido de la misma manera. Sólo pido que no cambie nada, que está siendo muy bueno".