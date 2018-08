Y Dely Valdés espera la pedrea

Toda la atención se centra como es lógico en el primer equipo, pero no conviene olvidar que el Atlético Malagueño compite este año en el Grupo IV de Seguda División B, que siempre es exigente. El entrenador del filial, Julio César Dely Valdés, espera que en estas últimas horas llegue algún refuerzo: "Quedan pocas horas de mercado y estamos hablando. Mañana -por hoy- cerramos y estamos hablando. Ojalá que algo caiga. Nosotros estamos necesitando algo en el centro del campo, es donde flaqueamos un poco, estamos justitos".

El técnico panameño, pese a todo, asume que ahora mismo tiene lo que tiene. "Yo trabajo pensando que no los voy a tener, es la mejor forma de trabajar. Así me obligo a sacar el máximo rendimiento posible con lo que tengo. Cuantos más arriba se queden, mejor", aseguró Dely Valdés en referencia a jugadores como Jack Harper e Hicham, que ya son prácticamente miembros del primer equipo. Pero no se queja, es feliz por la situación que viven: "El otro día, en el Málaga-Alcorcón, disfrutaba viendo a un Harper destacando, a un Hicham haciéndolo bien. Disfrutando de jugadores que has entrenado".

El equipo acudió al Ayuntamiento a recibir la medalla de la ciudad por su ascenso

El primer partido del Malagueño en Segunda B contra el San Fernando se saldó con derrota, pero el técnico saca el lado bueno: "El funcionamiento del equipo fue positivo. Más allá del resultado, hemos sacado muchas conclusiones y la mayoría son positivas, por lo que auguro un buen futuro". Sobre la conciencia de grupo, Dely tiene que hacer ver a un grupo muy joven y acostumbrado al éxito que su realidad será distinta: "Nosotros tenemos que intentar hacerles ver que no estamos en Tercera y que no vamos a estar en lo alto de la tabla como en Tercera. Pero sí tienen que saber que tienen potencial para competir y estar entre los primeros. El objetivo es mantener la categoría y vamos a luchar por ello".

Y se tienen que activar cuando antes los jugadores del filial porque esta jornada toca derbi: "Nos enfrentamos dos equipos cercanos y que estén jugando en Segunda B es muy positivo, con aspiraciones como el Marbella que jugó por el ascenso a Segunda".

Dely habló para los medios después de la recepción del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el Ayuntamiento, donde se concedió la medalla de la ciudad al Atlético Malagueño por su ascenso de categoría. El club estuvo representado por Hamyan Al-Thani, Rafa Gil y los consejeros Ben Barek, Benítez y Francisco Martín Aguilar.