Dely Valdés: "Nos faltan cosas todavía"

Dely Valdés mira el lado bueno de la derrota ante el San Fernando. El panameño no se mostró particularmente contrariado a su paso por rueda de prensa y apuntó a un margen de mejora esperanzador en el filial. "Lo único que no me gustó fue el resultado, pero el trabajo de los chicos dentro del campo fue muy bueno. El trabajo nuestro como filial es ese, que estos chicos jóvenes compitan, muestren buen nivel en una categoría que es superior a la del año pasado", expresaba el técnico.

Aún queda por reforzar y a ello se agarra Dely. "Ellos deben tener como referencia este partido y a partir de ahí seguir creciendo, porque nos faltan cosas todavía. La preparatoria ha sido demasiado larga, pero por fin ya ha llegado y ahora a preparar al equipo para que siga en esta línea", añadía.

En una línea semejante se movió el meta Kellyan García, que rescataba también "buenas sensaciones" pese al tropiezo en la Federación: "He visto capacitado al equipo para competir en esta categoría. Al principio llegas con un poco de incertidumbre, categoría nueva, un equipo muy joven, pero al final noto al equipo bastante sólido. Tuvimos un par de ocasiones que por desgracia no entraron y eso en el fútbol se paga; ellos llegan una vez y marcan un gol y al final es así".

"No vale de nada quedarse con esto. Hemos jugado el partido y ya no podemos cambiar el resultado. Lo que sí podemos hacer es mejorar para el partido de la semana que viene, que será un derbi malagueño contra el Marbella, y a ver si podemos conseguir la primera victoria a domicilio. Yo creo que el equipo está capacitado", tranquiliza Kellyan.