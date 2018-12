Demasiado castigo en Vallecas (1-0)

Le tocó madrugar al Málaga para afrontar su vuelta a la Liga Iberdrola tras el parón por la Copa de la Reina. El cuadro que dirige Antonio Contreras se desplazó hasta Vallecas, para visitar a uno de los equipos clásicos en la élite del fútbol femenino español. Un encuentro que se presentaba para las malaguistas como una gran ocasión para escalar puestos en la clasificación. Se trató del segundo encuentro consecutivo disputado en tierras madrileñas, ya que las malagueñas tuvieron en el Cerro del Espino el compromiso copero el pasado domingo ante el Atlético de Madrid.

Tanto el cuadro blanquiazul como el Rayo Vallecano encaraba el choque empatados a puntos, 13 cada uno, aunque las rayistas octavas y las de Contreras décimas. Un encuentro en el que el Málaga mostró mucha seriedad y ganas de llevar el peso del partido, aunque poco a poco fueron soltándose las madrileñas que tuvieron dos ocasiones muy claras para adelantarse al filo del descanso. Una primera mitad que finalizó con un Málaga venido a menos y un Rayo que gozó de las oportunidades que le había privado el equipo de Contreras durante los primeros 35 minutos.

La segunda mitad comenzó con el mismo guión del primer tiempo, con un Málaga que volvió a protagonizar el dominio del balón. El cuadro blanquiazul asfixió la salida de juego del Rayo Vallecano, aunque no terminó de disfrutar de ocasión que pusieran en apuros a Alicia. Ante esta situación Antonio Contreras dio entrada a Celia Ruano, que con sus 77 goles el pasado curso, buscaba el gol que tanto se le resistía. La jugadora de Gran Canaria tuvo la ocasión más clara para el Málaga, con disparo que se marchó al travesaño. En lo que va de liga el Málaga sólo ha marcado dos goles a domicilio, un dato que muestra las dificultades que tienen las blanquiazules para ver portería.

Sin embargo, el cuadro madrileño no iba a desaprovechar la ocasión que tuvo y gracias al tanto de Iris colocó el primer tanto del marcador. Un gol que llegó en una jugada revuelta en el aérea, en la que la canterana rayista fue la más lista y cruzó el balón para que Chelsea no pudiera hacer nada. El electrónico no se movió más y el Málaga cosechó una derrota que merma sus opciones de subir en la clasificación. Un partido en el que la igualdad predominó, pero el Rayo fue más certero con las opciones que tuvo.

Ficha técnica

Rayo Vallecano: Alicia, Pilar García, Mendióroz, Sheila (Naima 93'), Auñón, Altuve (Ángeles 79'), Saéz, Perarnau, Andújar, Silvia y Eva Masdeu.

Málaga CF: Chelsea, Postigo, Leti, María R. (Minori 66'), Adriana , Pamela, Raquel, Ruth, Kuc (Celia Ruano 71'), Dominika (Mascaró 73') y Míriam.

Árbitro: Huerta de Aza (Tenerife)

Goles:1-0 Iris (78')

Incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva Ensanche de Vallecas, correspondiente a la undécima jornada de la Liga Iberdrola.