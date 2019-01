Derbi de necesidades en Málaga (12:00)

Este domingo hay una cita importante para el fútbol de bronce malagueño. El Atlético Malagueño y el Marbella se miden en la segunda jornada de la segunda vuelta de este Grupo IV de Segunda División B en los campos de la Federación desde las 12:00 horas. Hacía cuatro temporadas que no se vivía un derbi en Málaga ciudad, desde aquel envite entre los marbellíes y el Centro de Deportes El Palo, en su periplo en la categoría. Ya se disputó el primer derbi malacitano esta temporada en el feudo de los blanquillos, que se saldó con el triunfo de los locales por 3-1.

El encuentro llega en un situación complicada para ambos lados. Evidentemente el más necesitado sigue siendo el Atlético Malagueño de Manolo Sanlúcar. Son 13 puntos los que tienen los blanquiazules, a ocho de la salvación. Un triunfo se antoja imprescindible para ellos en un momento tan difícil. “Por los números que teníamos, salir de abajo iba a ser un recorrido muy, muy largo, y así está siendo”, relataba el técnico gaditano que valoraba así el choque ante el Marbella: “Está claro que el partido va a estar igualadísimo, es un equipo con muchos jugadores con experiencia. Vamos a tener la dificultad que nos plantea por sí sola la competición”.

El conjunto de Manolo Sanlúcar llega colista con 13 puntos pero tras vencer al San Fernando

Al otro lado estará David Cubillo y su Marbella, con el que lleva dos partidos a su espalda tras la destitución de Padilla. Están los blanquillos en una posición delicada también, a pocos puntos del descenso y no puede descuidarse. Puntos opuestos de una temporada a otra… “Arrastran el mal inicio de temporada pero les ves competir y en todos los partidos tienen opciones y argumentos. La clasificación es engañosa viendo sus últimos partidos”, decía el entrenador de los marbellíes sobre el conjunto filial del Málaga.

Habrá bajas sensibles en ambos equipos de cara a este duelo. El Atlético Malagueño no podrá contar con Hugo, que comenzó a contar con el primer equipo y cayó lesionado de gravedad –estará dos o tres meses fuera–, tampoco con Keidi Bare, convocado con el primer equipo –ya disputó minutos ante el Zaragoza–. Aún no se ha oficializado el fichaje de Xiscu Martínez, que será el primer refuerzo de los blanquiazules, por lo que probablamente no esté disponible. Por el Marbella, Cubillo no dispondrá del capitán Añón, con una microrrotura, ni con otros jugadores como José Cruz, N’Diaye y Manu Molina.

Padilla logró su primer triunfo la pasada jornada y busca seguir por esa senda de puntos

Se espera mucha igualdad sobre el césped de la Federación, tónica habitual en todos los encuentros de la categoría en el que los duelos se acaban decidiendo por pequeños detalles. No se espera algo diferente entre Atlético Malagueño y Marbella, además de un ambiente a la altura para un derbi en la provincia costasoleña, las gradas estarán a rebosar.