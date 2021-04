Duda: "El chico que no estudie tendrá difícil seguir en el Málaga"

A través de la Fundación del Málaga y de Pinturas Andalucía se está llevando a cabo una iniciativa denominada Academia de Valores y que en su segunda jornada tuvo como protagonistas a Duda, director de La Academia, y Manolo Sánchez, segundo entrenador del primer equipo. Una cita telemática en la que estuvieron presentes canteranos sub 13 y sub 14 acompañados por sus padres.

El máximo responsable de la cantera blanquiazul tiene claras sus prioridades: “Nuestro objetivo no es ser campeón, sino inculcar valores. Miramos el comportamiento diario en el colegio, que es más importante que el tema deportivo. Que el chico estudie está por encima de todo, si no lo hace se notará en el rendimiento futuro como futbolista. El chico que no estudia en el Málaga CF, va a tener muy difícil seguir aquí. Los valores empiezan con los estudios”.

“Ante la dificultad, las excusas no valen. Si estáis en el Málaga es porque Duda ha visto cualidades para que estéis en La Academia. Tenéis una oportunidad muy bonita, que muchos no tienen, de estar con un nivel de entrenadores para formación impresionantes. Tenéis que dejar que os enseñen, para aprender y empaparos de toda la información que os dan. Para eso es muy necesario que nunca pongáis excusas”, sostuvo el ayudante de Sergio Pellicer, que recogió junto a Duda el testigo de Manolo Gaspar y Sergio Pellicer, que inauguraron estas didácticas lecciones, de las que aún quedan tres por celebrarse.