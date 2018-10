Dudas razonables

Para el Málaga Alfred N'Diaye es algo más que un jugador. Es una especie de Cid que impone respeto por su sola presencia en el centro del campo. Aunque tiene ese punto anárquico del fútbol africano, a Muñiz y al equipo les da mucho. Por eso se le espera hasta el último momento, a ver cómo ha llegado de su periplo con la selección de Senegal. Se sabe que trae 173 minutos extra, que pese a ser un portento, van pesando. Y además unos 16.000 kilómetros desde que salió de Málaga hasta que se plantó en África para jugar en su país y en Sudán. La vuelta fue directamente hasta tierras alicantinas, sin haber podido ejercitarse con sus compañeros en toda la semana.

Muñiz se cura en salud y cita a 19 futbolistas para este duelo trampa. Aunque el técnico asturiano diga que hay "plantilla de sobra" para cubrir cualquier baja, hay bajas que no son cualquiera. Así que si N'Diaye está mínimamente preparado para actuar de inicio...

No tiene el mismo problema Munir, a pesar de haber estado también con su selección en estos últimos días. El portero venía siendo titular y, según la justicia aplicada por el propio entrenador en el anterior parón, lo normal sería que recuperase su puesto en el once en detrimento de Kieszek, que jugó ante el Alba.

El partido, apuntábamos antes, es un poco trampa. El Elche también ha sufrido el Virus FIFA, perdiendo a una de las sensaciones de la temporada en Segunda, el guineano Sory Kaba, que lleva seis goles marcados en lo que va de temporada con el conjunto ilicitano, poca broma.

Tendrán ganas de dar una alegría a su público después de encajar de manera consecutiva dos goleadas (en Riazor contra el Deportivo por 4-0 y en casa en la Copa del Rey contra el Córdoba, 1-4). Muñiz no se fía del rival y así lo dijo ayer públicamente. El asturiano hace una reivindicación del trabajo a largo plazo refiriéndose al Elche: "Es muy temprano para tanta situación de alarma, no sólo en el Elche. En el fútbol parece que ya no son temporadas, son semanas. Los proyectos son a largo plazo, el Elche tiene sus virtudes y sus cualidades, está bien trabajado".

El Málaga tiene el reto de tomar el Martínez Valero, pero también es importante recordar que el equipo blanquiazul es ligeramente menos solvente lejos de La Rosaleda. Más allá de sus muros se ha dejado los únicos cinco puntos cedidos en estas nueve jornadas (Las Palmas y Riazor), pero además pasó apuros en Lugo (1-2 remontando un 1-0) y Almería, donde Munir tuvo que obrar un milagro pasado el minuto 90. De cuatro goles encajados, tres fueron a domicilio.

Hablando de partidos fuera de casa, uno que tiene muchas ganas de mojar lejos de Martiricos es Blanco Leschuk. El actual máximo goleador del Málaga ha logrado cuatro tantos para darle nueve puntos al equipo, pero todo ante los ojos de su gente. Le queda derribar la barrera del gol en tierra hostil.

Para ello estará acompañado de un once que casi se puede recitar de carrerilla en las últimas fechas. La defensa seguirá igual, con la presencia de un Iván Rodríguez que está en pleno crecimiento. En el centro del campo Adrián González es un fijo y, si no puede salir de entrada N'Diaye, compartirá espacio con Lacen. Más dudas hay en las alas. Juanpi parece asentado por la derecha. En la izquierda, Muñiz alternó a Pacheco y Ontiveros la pasada jornada. El marbellí fue suplente, sí, pero luego revolucionó el partido. En punta, cómo no, Jack Harper seguirá siendo el mejor complemento posible para Blanco Leschuk, que fue elegido ayer el mejor jugador de la jornada 9 por su doblete ante el Albacete.