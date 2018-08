En-Nesyri se despide: "Esa ciudad, ese escudo y esos colores estarán siempre en mi corazón"

A escasos minutos del estreno del Málaga en Segunda, el ya ex blanquiazul Youssef En-Nesyri publicó a través de sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida. El delantero, que llegó hace tres temporadas en edad juvenil de la Academia Mohamed VI y deja con su traspaso al Leganés algo más de cinco millones en caja junto a la cesión de Mamadou Koné, aprovechó la ocasión para mostrarse agradecido a la entidad y citar a varias de las personas que considera imprescindibles.

A continuación, el mensaje completo de En-Nesyri:

"Querid@s malaguistas:Acabo de empezar una nueva e ilusionante etapa de mi carrera en el Leganés, un club que ha apostado fuerte por mí y por cuyo escudo daré el cien por cien de mí hasta el último minuto del último día de mi contrato. Pero no quiero iniciar esta nueva andadura sin agradecer públicamente al Málaga y a su maravillosa afición todo lo bueno que me han hecho vivir estos últimos años.

El Málaga CF, con Sheikh Abdullah Al-Thani a la cabeza, me dio la oportunidad de abrirme hueco en el fútbol profesional y eso es algo que jamás voy a olvidar. Solo puedo decir una y mil veces gracias a todos los estamentos del club, a mis compañeros de vestuario, a todos los entrenadores que he tenido tanto en La Academia como en el primer equipo y, por supuesto, a esa bendita afición que me ha arropado siempre y que tanto cariño me ha demostrado. Mención especial merece la figura de Manel Casanova, el hombre que me fichó y que tan buen trabajo hizo en la cantera. Siempre estará en la memoria de todos.

Vestir la camiseta del Málaga ha sido como vivir un sueño. A partir de ahora, en Butarque habrá un malaguista más animando al Málaga y sufriendo en ese camino de regreso a Primera División. Esa ciudad, ese escudo y esos colores estarán para siempre en mi corazón. Toda mi vida estaré en deuda con el Málaga y sobre todo con vosotros, afición. ¡Vamos Málaga!

Youssef En-Nesyri".