Dani Pacheco (Pizarra, 1991) llegó como el hijo pródigo y con la etiqueta de hombre ascenso para ser piedra angular. Varios problemas físicos lastraron su temporada y una lesión muscular ha minimizado su presencia en el Málaga desde el mes de marzo, pero sus escasos chispazos han sido sonoros. Regresa con Víctor, espera que esta sea la definitiva, con un nuevo rol y el objetivo de subir entre ceja y ceja.

–¿Pasa más lento el tiempo en el gimnasio?

–Sí, muchísimo. El jugador lo que quiere es campo, sentirse dentro del grupo. En el gimnasio los días son más largos. Son trabajos a los que estamos menos habituados. Ves a los compañeros salir a entrenar y tú te quedas dentro. Un poco duro.

–¿Cómo se prepara el día a día mentalmente cuando está fuera?

–Con la mentalidad de seguir trabajando para mejorar cada día e irte a casa un poquito mejor, o al menos intentarlo, con el trabajo en el gimnasio, el trabajo con Manu (Gestoso) y el trabajo de los fisios, que es igual de importante. Descansar más que nunca y alimentarte mejor que nunca.

–¿En qué piensa uno?

–Al principio piensas en volver pronto, en que va a ser poco, en intentar estar lo antes posible. Miras el calendario pensando en qué partido puedes volver. Te dices: "Para este, estaré". Vas haciendo esos cálculos, pero luego te das cuenta de que no depende sólo de ti, que el cuerpo va como va, que tienes que ir superando tareas que te van poniendo. Un día parece que sí, al siguiente das un paso atrás. Son etapas un poco complicadas.

–Estamos en la parte negativa, pero, ¿hay alguno con quien diga '¡qué buen rato paso con este!'?

–Juankar es un tío que crea ese ambiente bueno en el gimnasio a pesar de todo el tiempo que ha estado. Yo he coincidido con él más bien en el tiempo de su recta final. Pero ha sido así toda su lesión. Es un tío que viene con esa felicidad a trabajar. Que tú que tienes una lesión en teoría más pequeña, le ves a él y te contagia. Le ves tan animado que piensas que es la manera de venir a trabajar, de afrontar una lesión. Manu nos regaña cuando nos relajamos con la música, pero la verdad es que se trabaja muy bien.

"Lesionado miras el calendario para ver en qué partido puedes volver, pero te das cuenta de que no depende de ti"

–¿Cree que esta vuelta es ya la definitiva?

–Espero que sí, parece que sí. No quiero decirlo muy alto porque he tenido días muy buenos y he superado entrenamientos fuertes con tareas exigentes, y luego en una normal te molesta y ya te comes la cabeza. No entiendes por qué. Piensas "si ayer me fui a casa bien, ¿por qué hoy que es menos, me duele?". Pero bueno, parece que sí, que va la cosa mejor, ganando confianza en cuanto a la pierna. Espero que me deje tranquilo ya de aquí al final.

–Nunca se había visto en una de estas.

–Por tema muscular no. Yo había tenido lo del hombro, que sabes que vas a estar más o menos tres meses de baja, pero muscular había tenido cosas muy pequeñitas. Esta lesión en principio iba a ser de dos semanas, eso es lo que me dijeron. Y al final se va complicando, no te encuentras bien y la cabeza te da mil vueltas.

–¿Y ahora que tiene en la cabeza?

–Ascender. Yo estoy deseándolo y con más ganas que nunca. Cuando estás fuera sufres muchísimo. Lo pasas muy mal, pero estando fuera ves cosas que los de dentro no ven. Yo veo al equipo fenomenal, fuerte de mente y creo que vamos a pelear hasta el final y que tenemos muchas opciones.

–¿Está ya para 90 minutos?

–Habría que verlo. La cabeza ayuda más que nada y yo estoy deseando jugar. Ganas tengo. Igual un partido de 90 minutos al mismo ritmo, no. Pero uno aprende a dosificarse, a saber leer el partido. A lo mejor evitas dar una carrera que sabes que no será importante, cosas que vas aprendiendo con los años. Yo me encuentro bien, pero es el míster el que tiene que decidir.

–¿Cómo hay que afrontar los partidos de play off? Siempre que se clasifiquen, claro.

–Sí, primero hay que terminar de cogerlo. Y si viene, que parece que sí, a ver en qué posición acabamos, a ver si es terceros. Ya lo he dicho, es una ventaja de un gol y jugarte el ascenso en tu campo es clave. Yo creo que si acabamos donde acabamos, hay que afrontarlo de la manera que los afrontamos últimamente. Hemos sido superiores en todos los partidos; el único partido que hemos perdido lo vi en la grada y el Málaga mereció ganar más que el Mallorca sin ninguna duda. Hay que seguir en esta línea, la gente se ha adaptado muy rápido a lo que el míster pide y estamos dispuestos a ayudar.

–Tiene cuatro ascensos a sus espaldas. Le podemos considerar un experto en la materia. ¿Cambia mucho cómo preparar un partido de liga regular a uno de play off?

–Seguramente. En un partido normal de Liga, si con el Elche ya tienes el play off asegurado es factible que estés pensando en el miércoles o el jueves, en quién te va a tocar, en qué posición vas a acabar. Esa adrenalina que te da el play off cambia todo: el estadio se llena, la gente sabe que son dos partidos y te puedes quedar fuera. Seguro que pones, si hay cincos sentidos, seis; te sacas otro. Al final, es un poquito más que damos todos y es algo que deberíamos hacer siempre, pero hay partidos que son especiales.

–¿Siempre sube el mejor en los play off o no siempre es así?

–No lo sé, yo es que solo he jugado un play off. A pesar de haber subido cuatro veces, tres fueron directas y el play off que jugué acabamos terceros. Estuvimos cerca del segundo toda la segunda vuelta, creo que éramos el mejor equipo y por eso subimos. El Tenerife había hecho una campaña increíble, pero los favoritos éramos nosotros. Levantamos un resultado en contra en su campo y merecimos subir. Se escucha de todo, ha pasado de todo. También dicen que el que llega sexto al final está muy bien porque el tercero ha estado más cerca del segundo y se cae. Al final son cuatro equipos con la oportunidad de cambiar todo, de subir a la élite, y es muy difícil.

–Algunos de sus compañeros dicen que no quieren ver al Mallorca, otros que no quieren ver al Dépor... ¿A quién no quiere ver Dani Pacheco?

–La verdad es que no tengo nada. Son todos rivales muy fuertes, parten con muchísimas opciones igual que nosotros, e incluso Oviedo o Cádiz son equipos duros. Yo lo que quiero es quedar tercero para jugárnoslo en nuestro campo.

–¿Hay algún campo que le parezca especialmente complicado?

–No, al final supongo que todos van a estar llenos. Somos profesionales, tenemos una experiencia para jugar en todos los campos y, como digo, yo lo que quiero es jugar la vuelta siempre aquí.

–¿Tan importante ha sido el cambio de entrenador?

–Víctor ha cambiado la idea de juego. En cuanto a lo deportivo ha cambiado. En lo mental cambia siempre, cuando las cosas no están saliendo bien siempre hay un cambio de entrenador, siempre ha sido así en el fútbol. No puedes cambiar a todos los jugadores y el que viene normalmente no va a hacer lo mismo que el que estaba. Viene otra idea, otra manera de ver el fútbol y lo que se intenta es limpiar la mente de todos, que la gente vuelva a confiar. A veces pasa que cuando estamos en una dinámica así fallas un pase que en la vida fallarías, así que el entrenador nuevo que viene intenta darle confianza a todo el mundo, hacer sentir al grupo que parte de cero. Todo el mundo empuja y son cambios que si vienen con resultados, que así está siendo, de pronto parece que el equipo en una semana es otro. Pero el equipo es el mismo, se ha hecho un trabajo bueno, pero estábamos en una dinámica negativa y al final siempre pasa lo mismo, que hay un cambo de entrenador.

–El otro día el equipo hace una segunda parte brutal, pero si a Trujillo Suárez le da por pitar el penalti de Cifu... En una situación ganadora parece que al final todo se alinea en vuestro favor.

–El penalti era bastante claro y podías haberte ido al descanso 0-2 con dos llegadas de ellos, tampoco muchas más. Yo creo que tal y como estábamos, lo mismo llegas a esa segunda parte y también levantas un 0-2. El equipo está ahora con mucha confianza, sabe a lo que juega, ataca, presiona, tiene el balón, la gente lo nota, estamos en esa comunión y levantamos una segunda parte muy buena.

"Para la gente que nos gusta tener el balón, jugar así es mentalmente más fácil, te sientes a gusto y participas"

–Este juego le beneficia.

–Sí. Para la gente que nos gusta tener el balón, mentalmente es fácil. Igual haces los mismos kilómetros pero tienes el balón, te sientes a gusto, participas, estás rodeado de compañeros... En la anterior etapa la idea era otra, pasábamos más tiempo sin balón y eso de mente es más difícil.

–El Málaga ha mejorado en gol, pero también ha encajado en cuatro de cinco partidos. En play off quizá no se puede ir tan a tumba abierta.

–Creo que la media por partido era de 0.76 a favor y 0.78 en contra, y eso apenas ha cambiado. No es una media mala. Al final sí que de la manera que jugamos ahora el equipo ataca más, arriesga más, presiona más arriba y los rivales son buenos y te hacen goles. Que te hayan metido en cuatro partidos... En Alcorcón te meten pero vas ganando y quizá te relajas. Eso en un play off no ocurriría, vas a por todas y creo que la idea que debemos tener es la que llevamos hasta ahora.

–¿Qué le pide Víctor?

–Llevo muy poco, la semana pasada solo entrené dos días y esta otros dos. Creo que quiere que juegue más por dentro, de interior, en esas posiciones que están ocupando Mula, Adrián o N'Diaye, que se tiene que ir y habrá ahí otra plaza para Mula, para mí o para quien crea el míster. Yo me siento cómodo, ahí he jugado muchos años aunque hace varios que no y me gusta. Me pide que tenga paciencia, que sepa leer dónde recibir, que a lo mejor reciba menos de lo que me gustaría porque tengo tendencia de venir a ayudar a sacarla y él quiere que esté más arriba para que reciba con más peligro y acabe jugadas. Y que haga trabajo defensivo, por supuesto.

–¿Es menos exigente que Muñiz en ese sentido?

–Si miras los kilómetros estamos haciendo más que los rivales, igual que antes, y Adrián o N'Diaye, que son de los jugadores que más corren, están haciendo la misma distancia. Pero participas más con balón, estás más fresco al robarlo y el equipo llega a los minutos finales mejor. También Ontiveros está más libre, antes quizá al minuto 60 se veía que él no tenía para hacer sus jugadas y ahora al pasar más tiempo con balón la gente está alegre y le cuesta menos ir a robar.

–Ontiveros es el mejor ejemplo de la transformación del Málaga.

–Sí, el míster leyó las que cree que son sus mejores cualidades y que esté fresco al atacar porque es determinante si se encuentra a gusto y está bien. Son peleas que yo tengo con él, que tiene que estar mejor para aguantar más minutos. Ahora tiene la suerte de que este entrenador le exige menos en defensa, pero él también debería exigirse más para aguantar más cuando no tenga un entrenador que le de esta libertad como hace Víctor.

–¿Le da mucha caña a Ontiveros?

–Lo intento. Yo he cometido errores también y tengo una edad. Intento que aprenda de mí, de otros o de quien quiera él. Tengo buena amistad con Onti y si se enfada no me importa porque sé que lo hago por su bien.

–¿Es buen alumno?

–Va por días (ríe). Escucha. Creo que si le hablas bien... Él sabe por qué lo hago, igual que otros le intentan ayudar. Es un chico espectacular, hay o ha podido haber una imagen equivocada de él. Creo que la gente no le conoce y es un gran chico.

–Ontiveros está negociando para renovar su contrato. ¿Cree que merece mejorar su estatus?

–Yo no sé qué contrato tiene. Esas son cosas de él, de sus agentes y del club. Si yo fuera dirigente o entrenador, es un jugador por el que haría todo lo posible para sacar todo lo que tiene, porque tiene mucho que aún ni se ha visto. Ahí está la paciencia de saber sacarle eso y siendo de aquí no me gustaría que triunfase en otro equipo sin hacer unos buenos años aquí.

–¿Lo dice por experiencia?

–Yo me fui muy joven, son casos distintos, pero pasa muchas veces que no se hace todo lo posible y el jugador sale y luego te arrepientes.

"Ontiveros es un chico espectacular, hay o ha habido una imagen equivocada sobre él"

–Tenemos los ejemplos de Portillo y Juanmi.

–Sí. Son jugadores que se fueron de aquí jóvenes. Porti hizo unos años muy buenos, Juanmi no se tuvo tanta paciencia con él, tuvo que salir y ha explotado en otro sitio. Porti dio un gran nivel aquí, quizá el año de la Champions con todo el nivel que había se fue un poco injusto con él para mi opinión no como amigo, sino como aficionado, y ahora se está viendo el nivel que tiene en Primera. Ataca, defiende, se queda la pelota, hace muchas cosas bien. Si algún día tienen la oportunidad de volver, ellos estarán encantados de estar aquí. Son del Málaga y si pueden estarán en la grada en el play off.

–Pasan los años y seguimos soñando con ver a los malagueños de vuelta a casa.

–Hombre, eso a nosotros nos gustaría más que a nadie y a la gente parece que también. Cuando te pones la camiseta de otro equipo te debes a él, pero cuando te pones la de tu tierra es distinto, es lo que siempre has querido, y mientras más malagueños hubiese, para mi gusto mejor.

–¿Se ha parado a pensar en el futuro o lo tiene claro?

–Yo con este año de muchas lesiones y de la cabeza muchas vueltas solo he pensado en recuperarme, en ayudar lo que no he podido y que consigamos el ascenso.

–¿Ha hecho alguna locura en sus ascensos digna de mención? ¿Y alguna apuesta?

–No, solo disfrutar, pasarlo bien y estar con los amigos y la familia. Y si me piden algo dentro de lo posible, si se cumple lo haría.