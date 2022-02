Equipo muerto, vestuario roto

Seis puntos de los 33 últimos posibles, sólo una victoria en los 11 últimos partidos, un punto de 12 desde el cambio del entrenador. Los números son terribles, pero las sensaciones son aún peores. El cambio de timón en el banquillo del Málaga no ha resultado, diríase que la deriva se ha acelerado. El equipo está en un bucle del que no sale. Aún se oían esta semana pasada palabras desde dentro del club que decían que no había que descartar nada, cuestionados por si el play off era una posibilidad. Máscaras fueras. El equipo está en una situación crítica y hay que hacer todo lo humanamente posible por ganar seis o siete partidos de aquí a final de temporada y alcanzar por los menos los 50 puntos. El fantasma de la Primera RFEF se pasea ya por La Rosaleda, se le puede sentir. Hay miedo y parálisis dentro del campo. Y fuera, indignación. La paciencia con el equipo del salario mínimo se acabó. En menos de tres meses, una temporada que pintaba muy ilusionante amenazan con pesadilla.

Se ha gastado la bala del cambio de entrenador y no hay reacción. Seguramente los tiempos del relevo no fueron ideales, antes de dos salidas y el partido contra el mejor equipo de la categoría en casa, pero entraron los nervios tras el humillante 0-5 ante el Ibiza. Lo de Anoeta ahondó en la crisis. El equipo fue zarandeado por un filial con mucho fútbol y varios futbolistas de claro futuro en Primera, pero que estaba en situación débil. Es cierto que hubo una reacción de cierto orgullo con el 2-0, pero de nada vale. Fuegos de artificio.

Se han tomado decisiones que no han salido bien, algunas muy mal como la de una delantera en la que dos jugadores que debían ser capitales como Sekou o Chavarría apenas han tenido peso por problemas físicos o baja forma. Ya habrá tiempo de evaluar más profundamente el trabajo de Manolo Gaspar, que ya no tiene la unanimidad y respaldo colectivo ganado por su ímprobo trabajo anterior, en los mercados de verano e invierno, pero la prioridad ahora mismo es apagar el incendio que hay formado y que se propaga de manera vertiginosa. Y eso pasa por buscar soluciones. Y ahora mismo no hay más que volver a cambiar de entrenador o fichar a algún jugador libre, normalmente del perfil del de Adrián López, que ultima su recuperación para echar un cable al equipo en el tramo final. Pero son decisiones menores al lado de lo que debe ocurrir con los que tienen que sacar esto adelante está en el vestuario. Y la imagen que transmiten no es la de unión. Ya esta semana pasada, en su entrevista en Canal Sur, Manolo Gaspar no desmentía que uno de los motivos de la destitución de José Alberto fuera que el vestuario se le había ido de las manos. La entrada en el vestuario al descanso tras el 1-0 en Anoeta o la reacción tras el 2-0, sin ninguna interacción entre los jugadores dentro del campo, son más inputs para recordar que no es un puño el vestuario. “La única manera de revertir la situación es remando todos hacia el mismo lado y mirar todos hacia delante”, fue el mensaje del capitán Lombán tras la debacle del Reale Arena. Sobran explicaciones.

Actitudes como la de Antoñín, me quiero pero al final me quedo porque echan al entrenador, no ayudan. El vestuario no es el que hizo piña para salvar al equipo dos temporadas críticas. Entonces también había jugadores cedidos y que intentaban relanzar sus carreras. Pero entonces había oportunidades para todos por pura necesidad. Ahora hay lesiones, pero hay más efectivos y no todos juegan. Y hay malas caras y no se rema igual.

Natxo es el último culpable en la lista de esta situación, pero lo cierto es que escucharle en la rueda de prensa posterior a la derrota de San Sebastián era descorazonador. En estas situaciones el lenguaje corporal y la capacidad de convicción es clave. Y no es el vitoriano ese perfil de entrenador.

Vienen semanas claves. El partido del lunes ante el Cartagena toma tintes dramáticos. Son ocho días metidos en la sartén y se espera una reacción. Después hay visitas a dos rivales directísimos, los que vienen más cerca, a Amorebieta y Fuenlabrada. Hay que coser un vestuario roto.