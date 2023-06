Escassi: "Me enteré por la rueda de prensa de Loren que no seguía en el Málaga"

Alberto Escassi fue uno de los capitanes del Málaga en esta temporada recién acabada. El club quiere limpiar y no cuenta con el de Pedregalejo. La semana pasada expresaba su intención de seguir, pero no había recibido comunicación. En la rueda de prensa de presentación de Dioni, Loren se pronunciaba sobre su caso. Y descartaba su continuidad.

"Tal cual, fue así, me enteré por la rueda de prensa de la decisión de la dirección deportiva. Totalmente respetable, mi decisión era intentar seguir en el Málaga y devolver al fútbol profesional al club. Es cosa de dos, a asumirlo y respetarla y a apoyar al Málaga a tope", decía en Radio Marca Málaga el veterano centrocampista malagueño, al que Pellicer le había sugerido que le agradaba su continuidad: "Él me había comentado que le hubiera gustado que siguiera, pero habrán hablado con la dirección deportiva y han decidido que no siga. Es una pena, todos sabéis cuál era mi decisión. A mi agente le dije que no quería saber nada hasta que el Málaga no se pronunciase. No quiero que sea un día de reproche, me quiero ir de buena manera, de la mano, con esa unión que siempre quise transmitir y nada más. Por parte del club hacia mí no hubo ningún mensaje. Como dije en otra entrevista, sí que me pudo fastidiar eso. No el hecho de que el club no decida renovarme. Eso lo respeto al 100%. Esa llamada o comunicarme la decisión sí lo eché de menos. Pero sin rencor, apoyando a tope al Málaga, que hagan una planificación buena y regresen cuanto antes al fútbol profesional".

"Entiendo la decisión, ha sido un año desastroso y lamentable por parte de los jugadores, es normal y lógico que quieran hacer una limpia muy grande", incidía un jugador con más de 200 partidos en Segunda: "A nivel personal sólo la gente que está conmigo en el día a día ha vivido el desgaste de estos tres años. No tengo redes sociales e igual no he sabido transmitir lo que he pasado. Pellicer o Manolo Gaspar, que son de la casa, saben el desgaste que se tiene. Son años muy duros, lo pagas con la familia. Igual el cambio de aires y resetear me viene bien a nivel mental. Es durísimo, yo soy una persona autocrítica, me meto mucha responsabilidad. Aparte de malagueño, soy malaguista. Esto causa mucho dolor. Este descenso es una espina que voy a llevar toda mi vida. Pero esto es fútbol, la vida sigue, espero ir mejor en las próximas semanas. A nivel futbolístico ha sido lo peor que he vivido en mi vida".

"El vestuario este año, a cualquier compañero se lo podéis preguntar, ha sido bueno, ha tenido unión. Otro vestuario se hubiera matado con mal rollo en esta situación. Pero no han salido las cosas deportivamente. Si las cosas van mal sale toda la mierda. Cuando descendimos de forma matemática hablé en Vitoria, en Ponferrada también. Me encanta hablar, dar la cara. Tras el partido de Ibiza me hubiera gustado salir, pero la situación estaba muy tensa. De prensa no se me comunicó, el año pasado ante el Burgos salí también. Si salimos, todos. Si no, ninguno. No podemos salir tres o cuatro. Había compañeros que no querían salir por si se provocaba algún accidente. Entiendo el malestar de la gente porque no dimos la cara. Si salimos tres... No está bien", decía sobre la falta de dar la cara en el triste final de temporada.

"Todavía no sé si habrá rueda de prensa de despedida, se me comunicó ayer que no continuaba. Si no se da, me gustaría agradecer a Manolo Gaspar, Pellicer y José María por cumplir el sueño de un malaguista de corazón de jugar en su club. De todos los entrenadores he aprendido algo. Podría estar una hora agradeciendo: Andy, los Pichitas, los jardineros, las limpiadoras, la gente de cocina, la gente de oficina, a los trabajadores médico, Toni Tapia, Pérez Frías... A la afición, el corazón del club y el malaguismo, me he sentido muy querido, me han transmitido mucho cariño. Más allá de que me salieron las cosas mejor o peor, este escudo y camiseta la vestí con mucho respeto. Siempre seré un malaguista. La prensa me habéis tratado con cariño y respeto, siempre he tratado de ser educado e ir de cara, me voy con la conciencia tranquila, me he dejado todo, he jugado lesionado e infiltrado, me habrá salido mejor o peor, pero lo dejé todo. Quiero muchísimo a esta camiseta", decía Escassi antes de pensar en el futuro: "Los agentes son los que tienen que trabajar y veré dónde voy a estar. Con el tema del descenso ha sido un año de mucho desgaste, la gente no se puede hacer una idea. Dos o tres semana de desconexión, quitarme del fútbol, intentar volver a ser feliz, lo he pasado mal como todos los que importa el Málaga. Mi idea es seguir jugando".