Esperando la marcha de En-Nesyri

Entre tantas incorporaciones, las posibles salidas de futbolistas del Málaga están quedando en un plano secundario. Pero hay casos importantes y que además condicionan la planificación. El más importante es el de Youssef En-Nesyri. El delantero marroquí tiene serias opciones de abandonar Martiricos muy pronto. Sería un caso especial porque su venta dejaría una cantidad nada desdeñable en la tesorería (además de cómo podría afectar eso a la compleja ecuación de límite salarial).

En-Nesyri es un objetivo claro del Leganés. Lleva tiempo detrás del mundialista. Pero el Málaga parece firme en su postura de no ceder si no llega alguien con una cantidad cercana a los seis millones de euros. Los pepineros juegan con que al equipo blanquiazul le agrada la opción de contar con Koné. Apuntan desde la capital algunos medios que las negociaciones avanzan por buen camino y que el Lega accede a las peticiones malacitanas.

Pero no es el único club que ha mostrado interés en firmar al delantero internacional por Marruecos. Según apuntó ayer El Desmarque, el Fulham también parece dispuesto a llevarse a En-Nesyri. El mercado inglés cierra mañana a las 18:00 horas. Hay que recordar que la cláusula del canterano es de diez millones de euros, una cifra más que asequible para conjuntos británicos. También hay una cosa clara, el Málaga, de no recibir una oferta satisfactoria, no tiene problema en seguir contando con el ariete.