Esperando el tiempo necesario

Hay un plan y en él no cabe la prisa. Muñiz quiere esperar al momento exacto para que uno de los fichajes más ambiciosos del verano luzca en todo su esplendor. El asturiano no piensa arriesgar con Dani Pacheco en exceso. Lo quiere al máximo, no en una versión menor. Sabe la calidad que atesora y lo mucho que le va a dar al Málaga.

"Va preparándose poco a poco. No queremos precipitarnos, venía de una pretemporada diferente, le metimos en Almería 75 minutos desde el inicio, seguro que jugó más de lo que tenía que haber jugado y tuvo molestias y problemas. Tuvo que parar y descansar al partido siguiente. Así que hemos decidido ir progresivamente con él porque quedan diez meses de competición. Ahora el equipo está respondiendo y hay jugadores en su posición. Cuando veamos que su incorporación no corre riesgos, lo haremos. No queremos que tenga un parón de cinco o seis semanas por acumulación de minutos. La semana anterior ya estuvo a mejor ritmo, esta ya está perfectamente bien… Pero la liga no se juega en octubre, hay que ir posicionándose y luego ver dónde estamos para intentar llegar todos lo mejor posible a abril o mayo", explicó Muñiz de Dani Pacheco.

"Juanpi se lo ha ganado, pero podría decir lo mismo de los 24-25 jugadores", afirmó

Algo similar ocurre con Juanpi Añor, cuyo regreso al once titular sorprendió a propios y extraños: "Todo el mundo se gana lo que consigue, nadie nos regala a nadie nada. Ganarse la titularidad es cuestión de ser trabajador, buen compañero y Juanpi se lo ha ganado. Para trabajar tienes que cumplir unos hábitos, unas normas. Igual pasa con los jugadores. ¿Cómo me pudo ganar la titularidad? Siendo buen profesional, trabajando bien en los entrenamientos, siendo buen compañero. A Juanpi nadie le ha regalado nada. Me preguntáis por él pero podría decir lo mismo de los 24-25 jugadores que están en la plantilla. Puedo convocar a cualquiera de la plantilla porque están preparados para jugar y saben lo que nos estamos jugando y lo que tenemos que hacer, saben que para jugar hay que trabajar como si fuera el último día".

También hubo palabras para Ricca, destacado capitán por su juventud. "Para ser capitán hace falta tener madurez, ser profesional y da igual la edad. Tiene que ser un ejemplo dentro y fuera del campo y Ricca lo lleva a la perfección", sentenció el técnico asturiano.