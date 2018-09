Estreno de la calma

Llegó la calma y sólo se escuchó rodar el balón. El cierre del mercado ha liberado a más de uno y más de dos. Lo dejó claro Muñiz en la rueda de prensa previa al partido de hoy. Vio al equipo más intenso y centrado si cabe en los entrenamientos de sábado y domingo. Una buena señal. Incluso, se atrevió a poner un ejemplo con nombre y apellido (Álex Mula). Los jugadores, en definitiva, ya saben que son lo que son, que están los que están. Sólo les queda pelear por ganarse a Muñiz, un hombre que mide la justicia en gotas de sudor.

El asturiano trata de sumar a todo el que pueda. Protege a sus hombres en rueda de prensa y les reta. El que quiera jugar, que se lo gane, pero la puerta no se cierra. Eso vale para los porteros, para Torres y Juanpi o para cualquier chico de la casa. No hay mayor error que sentirse fijo con Muñiz y levantar el pie del acelerador.

El telonazo del mercado (aunque el club siga buscando entre los agentes libres algún posible refuerzo) ha provocado algunos movimientos que cambian el mapa actual. Se perdió un titular como Recio y se suman los que no estaban inscritos. Ahora mismo el once se abre más que nunca. También la convocatoria, que no se dará hasta la mañana de hoy, cuando el equipo complete su último entrenamiento.

En la lista ya pueden entrar Dani Pacheco, Koné, Boulahroud y Lacen (Haksabanovic se marchó a su país por asuntos personales y ya regresará cuando termine sus compromisos con la selección). También Iván Rodríguez, que vuelve con Cifu haciendo tope. Se pierde la cita con seguridad el sancionado Ontiveros.

Muñiz no es hombre de tocar mucho lo que funciona y lo cierto es que las dos primeras jornadas se saldaron con victorias. El Málaga es el único equipo que tiene la posibilidad de seguir haciendo pleno, lo cual da una idea de la complejidad de la Segunda División. La alineación será muy parecida a la última. En principio, salvo que haya alguna cuestión física, sólo está obligado a buscar reemplazo a Recio. Esto abre debate.

El técnico asturiano tiene que decidir si apuesta por un 4-4-2 o un 4-2-3-1. En las quinielas del doble pivote entran Boulahroud, Lacen y Adrián. Los dos primeros suponen un simple ejercicio de cambio de ficha. Retrasar al madrileño es efecto dominó, porque tendría que buscar otro enganche o apostar por un once con dos delanteros.

Esconde, hay que señalar, todas las pistas posibles Muñiz, que no sabe si tirar de Dani Pacheco de inicio o reservarlo. Está encantado con la actitud del malagueño, que llega dispuesto a ser una pieza importante y lo demuestra día a día. Algo similar ocurre con Koné, que pinta a reserva de lujo para esta noche.

Los que jugarán seguro son N'Diaye y Munir, que retrasaron la incorporación a sus respectivas selecciones para poder estar en el césped del Mediterráneo. El compromiso está presente en cada decisión de los jugadores del Málaga y eso ya es una victoria.

El rival es un viejo conocido, aunque apenas resista Trujillo del Almería de Primera. Después de vivir en la cuerda floja y haber dejado atrás los años de vino y rosas con Emery, Melo, Negredo o Alves, se presenta como un conjunto de la categoría al uso. Los malaguistas no se fían un pelo de los hombres de Fran Fernández, sedientos de triunfo después de un empate y una derrota.

No se lo perderán un mínimo de 400 malaguistas, que a pesar del día y de la hora no se quieren perder un viaje clásico entre aficiones hermanas. El derbi del Mediterráneo fue algo más que un partido de fútbol, fue un ejemplo de rivalidad sana. Y parece que los años no han hecho mella. Al contrario.