Víctor diseccionó el partido que su equipo perdió ante el Girona además de referirse al estado de la plantilla y el mercado. El técnico incide que "nos falta finalización", algo que es evidente cuando se contempla un encuentro del equipo. No obstante, intenta ser comedido, sin ser muy tajante.

"Los partidos tienen 90 minutos, hay que jugarlos enteros, enfrente hay un rival siempre, un rival esta vez muy poderoso y necesitado. Estuvimos espesos, costó tener paciencia con el balón, pero tampoco se tradujo su dominio en ocasiones claras, apenas unos centros al área", explicó el madrileño, al que le gustó más tras el descanso el papel de sus hombres: "Hemos corregido cosas y mejorado, hemos hecho una segunda parte muy buena, hemos merecido más, hemos tenido al Girona en su campo, apenas alguna contra. Nos falta lo más importante, lo decimos, la finalización, no tenemos esa referencia arriba. No es excusa, no lo vamos a poner. He felicitado a los jugadores, han hecho una segunda parte muy buena. A seguir trabajando".

Las dificultades están ahí en la composición de la plantilla, corta de efectivos y carencias en varias posiciones. "Es nuestro trabajo, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, las adversidades deportivas y de planificación", asegura Víctor: "Tenemos un grupo sensacional, unos profesionales fantásticos, predisposición a compartir tareas con jugadores que no sabemos si serán alineables. El ambiente es tremendo y el trabajo es de mucha calidad. Nos ha costado mucho, podemos decir que hemos merecido mucho más".

Acerca de cómo está el vestuario, dijo Víctor que lo ve "muy bien, muy positivo, aunque fastidiado por la derrota. Todos tenemos la ambición de ganar y cuando no se da estás fastidiado, pero con la conciencia muy tranquila. El rival tiene su nivel y su empuje. Pero tuvimos personalidad, nos falta eso, la finalización", prosiguió el entrenador: "Si tú tienes el balón, le limitas la posesión a cualquiera, pero el Girona a la contra es peligroso y lo hemos defendido muy bien. Hemos jugado en el campo rival. Hemos felicitado a nuestros jugadores. Ahora, a trabajar y superarnos, ser nosotros mismos y pelear ante cualquier adversidad"