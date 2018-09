"Felicito a mis jugadores"

La racha de victorias se quedó en cinco. Se esperaba. En la boca del entrenador, desde verano, está la frase de que la Liga es muy igualada. La derrota iba a llegar tarde o temprano. Las Palmas, en casa, iba a cortar esa racha de victorias que el Málaga comenzó en Lugo, remontando. Una épica que ayer no pudo lograr en las islas. Se vio mucho juego por parte de los dos equipos. Así lo reconoce Muñiz: "El partido estuvo igualado. Con ocasiones para los dos equipos. El que marcara el gol tenía mucho ganado, tuvieron ellos la fortuna de ponerse por delante y a raíz de ahí se complicó el partido. El partido ya estaba en una situación que parecía que se podía desviar por una estrategia, balón parado, individualidad o córner".

No obstante, para el técnico asturiano el resultado no fue lo más importante. Es así que reconoce que el equipo jugó bien e hizo un fútbol como para haber ganado. Eso fue lo que el gijonés quiso destacar como positivo. El consuelo lo encuentra Muñiz en haber perdido jugando notablemente. "Me voy satisfecho por el trabajo", afirmaba. No obstante, no puede olvidarse que el Málaga fue incapaz de llevarse los tres puntos de Las Palmas: "Me voy triste porque creo que pudimos haber arañado, al menos, un punto y no lo conseguimos. Se vieron cosas buenas a pesar de no conseguir los tres puntos.

Estoy contento con los jugadores porque hicieron un partido como para llevarse los tres puntos

Pero dejando de lado la derrota, Muñiz valoró lo que sus jugadores dejaron sobre el verde: "La línea del equipo es buena y positiva. Estamos trabajando bien y hacemos las cosas bien y en ese aspecto me marcho satisfecho". Lo cierto es que no le ha ido mal al club de Martiricos con la línea que lleva planteando Muñiz desde antes del inicio de Liga. Y, siguiendo esa idea, cosechó cinco victorias consecutivas. El partido se decidió con un solitario gol de Rafa Mir. El fallo de la defensa hizo que el gol se colase, por segunda vez en lo que va de año, en la portería que defiende Munir: "Tuvimos 10 o 15 minutos en que Las Palmas se metió en nuestro campo. Luego volvimos a equilibrar el partido que se decantó por una acción". "Sabíamos que iba a ser difícil. El Málaga en todo momento estuvo metido en el partido. Quedan 35 partidos y tenemos que seguir en la misma a línea y preparar el siguiente encuentro", declaraba Muñiz que volvía a insistir en mantener la misma línea de trabajo. Además, Muñiz volvió a felicitar a sus jugadores

Primera derrota pero, sin embargo, no se trata más que de la sexta jornada de Liga. Mucho camino por delante. Muñiz y el equipo lo saben y no se vienen abajo. No va con la mentalidad de Muñiz bajar los brazos. "En septiembre no puedo hablar como si fuese junio. Lógicamente hay que intentar ganar, pero en 42 partidos no pasa nada por perder uno", aseveró el técnico asturiano.

Evidentemente, era importante sumar los tres puntos para alejarse de los rivales y poder afianzarse y coger distancia en los puestos de ascenso, en el caso del Málaga en primera posición. Dejando al margen la derrota, el Málaga sigue en esa primera posición. "No eran tres puntos determinantes. Los tres puntos de hoy -por ayer- fueron igual de importantes que los pasados y con esta línea de trabajo los seguiremos sumando", afirmaba el técnico blanquiazul. Muchos minutos por delante y el equipo no puede venirse abajo por una derrota de seis partidos jugados: "Por un resultado no podemos venirnos a bajo. Hay veces que haciendo las cosas bien puedes perder. El recorrido es muy largo pero vamos a seguir trabajando de la misma forma que venimos haciendo porque me gustó el partido que jugamos". Volvía a dar la cara Muñiz sobre sus jugadores y nada tuvo que reprochar del fútbol que vio en ellos. "Los jugadores tienen que estar satisfechos con su trabajo porque disputaron un partido como para sumar los tres puntos. Hicieron un fútbol excelente y es mi obligación felicitarles", reconocía.

El equipo ya piensa en su próximo compromiso liguero. Esta vez en casa ante el Rayo Majadahonda. Y, como viene advirtiendo Muñiz todas las semanas, el rival vendrá con ganas de competir y el partido será difícil.