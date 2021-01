Fernando Sanz: "Aún vienen tiempos difíciles, pero la situación del Málaga se ha reconducido"

Fernando Sanz cumplió este lunes 47 años. El histórico ex jugador y ex presidente del Málaga, una relación que se prolongó durante más de una década, está ahora en un cargo importante en LaLiga, pero no se olvida del club blanquiazul. Estuvo en Área Malaguista, en 101TV, donde mostró su entusiasmo por que el club le hubiera felicitado por su cumpleaños a través de las redes. Un gesto de cariño que celebra que se produjera tras años de indiferencia desde la entidad.

"Estoy bastante ocupado, soy director de relaciones institucional e internacionales, responsable de las leyendas de la Liga y embajadores y soy presidente de la Fundación de LaLiga. Es un trabajo del que se benefician los clubes, entre ellos el Málaga", explicaba Sanz sobre su rol actual, al tiempo que señalaba que "soy un fijo a la hora de los partidos del Málaga, veo absolutamente todos los partidos. Me está gustando bastante. Era muy escéptico porque había que confeccionar un equipo con poco presupuesto y fichas muy bajas. Pero me ha sorprendido mucho el entrenador. Pellicer me parece muy bueno y muy valioso, acertadísimo para el Málaga. Entienden su mensaje, todos van a una, lo bonito es que es un equipo, no dependemos de uno u otro, es un bloque compacto. Está haciendo una temporada muy buena".

Cuestionado sobre si la situación actual le recuerda a los primeros años de su presidencia, en los que el club estuvo en una situación crítica y tuvo que entrar en un proceso concursal, Sanz dijo que "esos años fueron irrepetibles, esas dos temporadas en Segunda. Estabilizamos la nave, que se iba a pique, en la primera. En la segunda temporada, el coste de la plantilla en fichajes y salarios fue de tres millones de euros y subimos a Primera. Acertamos con los fichajes, trabajamos muchísimo y ascendimos. En Primera fueron años muy complicados, sólo ingresábamos 8-9 millones de euros por tele, irrisorio al lado de los 40-50 ahora. Lo recuerdo con alegría pese a la experiencia mala al principio. Voy aprendiendo porque yo llegué sin tener ni idea. Y aprendimos muchísimo, me rodeé de gente muy buena. Esas enseñanzas las aplico a la internacionalización de LaLiga, a que haya más ingresos, a que haya repartos más equitativos... Eso lo he logrado desde mi experiencia en el Málaga", decía Sanz, que recuerda que no hay otra fórmula que el trabajo: "En aquellos años se trabajó muchísimo, hubo algo de suerte, pero porque trabajamos muchísimo y se buscó, no fue milagroso. Fue una plantilla con jugadores desconocidos que fueron después históricos del club en Segunda y Primera. Estuvimos a punto de descender a Segunda B el año antes, parecía imposible ascender. Ahora, por los números, ingresos, límite salarial... Parece que hay que esperar 2-3 años para hacer algo más ambicioso, como dijo Manolo. Pero hay que esperar a ver si hay una venta, si hay alguien que mete dinero, una ampliación de capital y sube el límite salarial. Dependiendo de eso puede tener el club algo más de frescura económica".

Habló de otros temas concretos Fernando Sanz:

Manolo Gaspar

"No me quiero olvidar de Manolo, está haciendo un trabajo sensacional. Ha sacado jugadores de debajo de las piedras. Les ha dado un mensaje claro y sincero. Cuando uno tiene lo que tiene y está donde está hay que decirlo sin ninguna vergüenza, hay que ser realistas. El lema de trabajo, humildad y sacrificio del club lo enarbola Manolo. Salió del club como jugador y lo rescaté yo cuando estaba de presidente. Sabe la idiosincrasia del club y la ciudad".

Visión desde la LaLiga

"El Málaga es un club importante e histórico y la ciudad tiene mucho peso, es muy importante en España. Había preocupación en LaLiga, pero la situación se ha reconducido. Aunque todavía vienen tiempos difíciles y situaciones complicadas. Gracias a Dios lo hace bien, pero ahora que hay que afrontar otras temporadas con apreturas, no sólo ésta. Y ojalá las siguientes salgan mejor. Ahora hablo como ex presidente y ex jugador del Málaga, me duele muchísimo ver al equipo en Segunda División. Tiene que estar en Primera. Para la situación que había se ha parado la posibilidad de que pasase algo más penoso. El equipo compite, se entrega, se vacía y no se le puede reprochar nada".

Volver al Málaga

"Hace 10 años que abandoné el club, salí de presidente tras vender a Al-Thani. Y es la primera vez que recibo una felicitación del Málaga CF por mi cumpleaños, me siento especialmente contento por eso, a través de las redes. Me ha sorprendido y alegrado. Sólo trabajé muy duro por el club. Málaga es mi casa y nunca me cierro las puertas, pero los caminos de la vida no los conocemos. Nunca pensé que me retiraría con 32 años para asumir la presidencia. Cuando era presidente pensé que iba a durar más en el cargo pero entendí que la gente quería aire fresco y alguien que pudiese dar más dinero del que yo podía conseguir. La transformación más importante que se ha hecho en el fútbol mundial ha sido LaLiga, desde 2013 a ahora no tiene nada que ver, y he formado parte de ella. Sigo formándome, adquiriendo experiencia y Málaga es mi casa. Y las puertas de mi casa no me las voy a cerrar nunca".

Ampliación de capital

"En su día di la oportunidad a la gente de que pudiese ser parte del club. No fue mucha gente, pero eran accionistas de pleno derecho. Ahora, la APA ha enarbolado la bandera del cambio, gracias a ellos la gente se da cuenta de lo que estaba pasando de verdad, de todo lo que ocurría en el club".

Paso a LaLiga

"Lo normal en un futbolista es que sea entrenador, director deportivo, de cantera... Lo mío es raro. Sucedió porque me vi con la responsabilidad de retirarme. Gracias al Málaga, me dio mucho como futbolista y como gestor deportivo. Me dio este know how para seguir en el mundo del fútbol pero del otro lado, de la persona que busca soluciones y alternativas para que el fútbol profesional siga creciendo. Nunca he sido bienvenido a La Rosaleda desde que me fui, no entiendo por qué, y sueño con volver a La Rosaleda".