Fernando Vázquez: "La redacción del acta es grave, no soy un macarra"

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ha criticado la redacción del acta del partido del pasado miércoles con el Málaga, que elaboró el colegiado cántabro López Toca, y ha defendido que no es "un macarra" y que solo le recordó al árbitro que un gol precedido por una mano, voluntaria o no, debe ser anulado.

El acta del partido reflejó la protestas "airadas" del entrenador del equipo coruñés a la conclusión de un partido que se decidió con un gol polémico y que el técnico vio desde la grada por sanción.

El colegiado cántabro López Toca escribió que "una vez finalizado el partido" y cuando los árbitros estaban "dentro del túnel de vestuarios", el preparador blanquiazul se dirigió a ellos "a voz en grito protestando un lance del juego de forma airada".

Además, expuso que el técnico les siguió "hasta el acceso" al vestuario e incluso tuvo que "ser sujetado por miembros de su equipo".

Vázquez respondió al escrito del árbitro, que le ha costado tres partidos de sanción, en la víspera del partido con el Extremadura, que tendrá que ver desde la grada, como los dos últimos de la temporada.

"El vestuario del árbitro está a diez metros del vestuario local, no fui a buscar al árbitro, cuando me metí dentro, el árbitro estaba subiendo las escaleras a su vestuario y yo, en voz no muy baja porque estaba rodeado de muchísima gente, en voz alta, le dije lo siguiente: un gol tiene que ser anulado cuando venga precedido de una mano sea voluntaria o involuntaria. Nada más. No soy un macarra", aseguró.

"Si leemos la redacción del acta parece que soy un macarra que me acerqué al vestuario con intención de amenazar al árbitro o agredirlo. Nadie me agarró, fue el delegado, que estaba allí, el que me dijo que nos fuéramos. Pero en absoluto estaba desatado como parece poner el acta. Fui expulsado muchas veces, pero nunca por insultar, siempre por pedir explicaciones", advirtió.

Añadió que "la redacción del acta" del árbitro López Toca "es grave" porque no se ajusta a lo que pasó e interpreta lo que vio.

"Debería decir: el entrenador del Deportivo se acercó a mí un poco airado, y en voz alta me dijo lo siguiente, pero lo que hace es una interpretación como si tuviera mi equipo que cogerme porque estaba desbocado y eso es mentira", insistió Vázquez.

El técnico también criticó las actuaciones arbitrales en los partidos de su equipo contra el Rayo Vallecano y el Tenerife y que no se pueda discutir con los colegiados en base al reglamento.

"Yo estudio el reglamento y parece que solo es interpretable por algunas personas. A mí me explicaron lo que significa una falta previa a un gol. ¿Por eso me caen tres partidos?", se cuestionó.

El preparador deportivista consideró, además, que las sanciones a los entrenadores son anacrónicas.

"Me parecen un poco fuera de siglo, antiguas, debería hacerse otras cosas", dijo Vázquez, que en Málaga cumplía su segundo partido de sanción por su expulsión en Tenerife y que no podrá volverse a sentar en el banquillo esta temporada por el castigo que le ha supuesto su comportamiento tras el choque con el Málaga.