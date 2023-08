Fichajes Málaga CF: Aguarda la rescisión de Franchu con el Eibar

Francisco Feuillassier Abalo, Franchu, ha sido un objetivo del Málaga CF desde semanas atrás. El atacante, jugador de banda, criado en la cantera del Real Madrid y ahora en el Eibar, no cuenta para el club armero y tiene esta temporada de contrato. Ha habido altos y bajos en la negociación para traer al jugador, de 25 años, nacido en Mar del Plata. Se le ha visto cerca, pero el jugador ha tenido alguna indecisión aguardando alguna proposición para no salir del fútbol profesional. Pero la hora del cierre se acerca y es una opción que está ahí.

Básicamente, el Málaga aguarda la rescisión de contrato del jugador con el Eibar, algo en lo que se trabaja. El club tiene la certeza de que, si no hay ofertas de Segunda, que no las ha habido hasta ahora, el Málaga está en la pole para fichar al hispanoargentino. Hay una figura que no hay que olvidar. Y es que, siempre que rescinda su contrato antes de las 0:00 de este sábado 2 de septiembre, el jugador puede firmar más tarde con cualquier otro equipo por estar libre y sin contrato, una figura que el Málaga ha utilizado puntualmente.

Francisco Feuillassier Abalo (Mar del Plata, 1998) jugó las últimas temporadas en Segunda División, la pasada campaña cedido en el Cartagena, con el que intervino en 29 partidos, en los que metió tres goles y dio una asistencia. En total, acumula 67 partidos en Segunda (tres goles y tres asistencias) más 61 en la antigua Segunda B (seis goles y 11 asistencias). Llegó a estar en órbita del primer equipo del Real Madrid, con el que intervino en dos partidos de Copa del Rey a las órdenes de Zinedine Zidane. La experiencia en el Eibar no está siendo muy fructífera. Jugó ocho partidos en la campaña 2021/22, cuando llegó procedente del filial del Real Madrid tras una cesión en Fuenlabrada. Pero ahora no cuenta para Joseba Etxeberria en el cuadro armero, que ha fichado al malaguista Cristian Gutiérrez recientemente.

Paralelamente, otra opción ofensiva era la de Javier Avilés, jugador del Leganés (25 años), con el que tiene contrato hasta 2026. En este caso, se ha caído puesto que el atacante madrileño ha elegido la opción de salir cedido al Amorebieta en Segunda División.

Hay otras cañas tiradas en el mercado para intentar pescar en las últimas horas. Dos fichajes es la idea que tiene el club, para lo que hay un presupuesto reservado de 500.000 euros brutos del presupuesto de temporada. Se puede tener acceso a jugadores de buen nivel con esas cifras.