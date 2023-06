Fichajes Málaga CF: Columna vertebral, paciencia hasta el 31 de agosto, filtraciones y la línea de sucesión

Loren Juarros habló en 101TV, en el programa Área Malaguista, sobre lo importante que es haber construido ya con los primeros fichajes una especie de columna vertebral con refuerzos en todas las línea. Hay menos urgencias y admite que se han fichado en menos tiempo del que se esperaba, lo que da tranquilidad para el resto del mercado. Lamenta Loren las filtraciones, dice que sale demasiada información desde el club.

"Para mí la columna vertebral es lo fundamental y es lo que hemos reforzado. Es evidente que hay otras zonas del campo en las que por lo menos con un jugador importante se contaba. La salida de Rubén Yáñez dejaba un poquito de hueco, pero contamos con Carlos López, con el que hay una buena sensación en el club y una idea de que es un proyecto de futuro. Las evidencias demuestran que está el tema del portero. Habéis dicho que buscamos un central, el mediocentro y el delantero centro. Lo inmediato era eso", señalaba el burgalés: "Está la posibilidad de hacer un central. ¿Galilea? Habéis sacado todos los nombres, sea un medio u otro. Al final casi tengo que preguntaros casi a vosotros. Sí me sorprende que salgan, no es que no me guste, es que complica ciertas situaciones. Afortunadamente, con lo que hemos hecho no ha pasado, pero se podía haber complicado. Es verdad que la voluntad de los chicos con los que hablamos ha sido determinante. Pero en algún caso se podía haber complicado mucho. Tenemos que ser conscientes de que estáis para informar, pero estoy sorprendido del nivel de información que sale de dentro, porque puede haber algún jugador. Hay alguna cosa que se puede deducir. Si vengo de San Sebastián y hay un chico de la Real B que está jugando y queda libre, que es una posición que se busca... Pues se puede deducir. Pero hay algún nombre que yo creo que no se acuerda de él nadie. Pero bueno... De cara al futuro se tiene que cuidar. La discreción es un valor en un club de fútbol es fundamental. Los canales de información tienen que estar bien definidos. Está el departamento de prensa, tiene que canalizarse todo ello. Es imposible que se cierren todas las fugas pero por lo menos que haya las mínimas posibles. Es muy importante para un club que se trabaje con discreción".

"Vamos a ir analizando. Una vez que hagamos las posiciones que tenemos consideradas críticas con el entrenador y a nivel de club, hemos percibido que hay una carencia en el club de algún puesto en concreto, a lo mejor no dentro de cinco años pero sí ahora en el momento", proseguía sobre los siguientes pasos a dar el director deportivo malaguista: "En este modelo es importante es básico definir las líneas de sucesión. Cuando haces las cosas bien en el primer equipo tienes que contratar a un jugador o renovar, tienes que saber en la categoría siguiente, y qué es lo que viene dentro de tres años. Porque al final, para aceptar que no haya un gasto económico que no debes hacer no puedes fichar por cuatro años a un futbolista si a la vista de dos años tienes un juvenil que viene como una moto. Tener eso bien definido es básico. Lo principal que teníamos definido como importante o fundamental para darle prestancia al equipo lo estamos haciendo".

"Tengo ilusión y no voy a tener miedo de trabajar con la gente. Los chicos que vuelven de cesión y algunos que van a empezar a trabajar con el equipo, no tengo dudas de los que regresar y vamos a empezar a trabajar con ellos. Algunos de los chicos que todavía no han tenido entrada en el primer equipo nos van a sorprender. Vamos a estar tranquilos, el mercado es muy largo. Una vez definidos el perfil y las posiciones lo estamos llevando adelante. Pensamos que nos iba a costar más tiempo, pero vamos a estar tranquilos. Lo que haya que apoyar en el resto de posiciones más secundarias o de apoyo, el mercado acaba el 31 de agosto", cerraba Loren.