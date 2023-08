Fichajes Málaga CF: Varias vías abiertas

El final del mercado en Primera RFEF se acerca y el Málaga CF sigue con las cañas tiradas y con varias vías abiertas para rematar la plantilla en el frente atacante. Los planes A no dan aún el OK porque esperan movimientos que les puedan dejar en Segunda División. Hay alternativas, pero el club ha apostado por la paciencia. Contemplar a Deportivo, Murcia o Ibiza (estos dos últimos son rivales directos de grupo) y cómo se están reforzando con grandes nombres puede llevar al nerviosismo. Los últimos, Salva Sevilla o Cedric. Lo que sí parece claro es que el potencial económico del Málaga no está a la altura de otros históricos de la categoría. O, al menos, no se ha roto la hucha en la primera temporada tras el descenso para jugar todo a una carta. La experiencia de un lustro atrás tras caer de Primera a Segunda no fue precisamente buena vista con perspectiva. Pero son decisiones estratégicas que se toman, se ha intentado vender un proyecto de medio plazo, de ahí contratos firmados al director deportivo y a los futbolistas que han llegado, prácticamente todos con la fórmula de dos temporadas con alguna opciones si se recupera la categoría perdida.

Ahí andan los dirigentes malaguista, no obstante, intentando completar la plantilla, que se queda corta a tenor de lo visto y de la opinión del técnico. La opción de Franchu es la que más tiempo lleva cocinando el equipo malagueño de las que aún están en mercado, pero no es sencilla de rematar. Semanas atrás parecía bien encaminado, pero el jugador también optó por la paciencia. El argentino acaba contrato en 2024 con el Eibar y quiere seguir en la categoría de plata. El club armero no cuenta con él y le busca salida, pero los días van pasando y no se arregló aún la situación. Hay otras opciones atacantes que se han apuntado altas, como la del jugador del Sporting Campuzano (antes de que se fuera al Ibiza el ex racinguista Cedric), pero no han fructificado. El Málaga ha intentado acelerar la maquinaria desde este lunes para conseguir refuerzos acordes para subir el nivel del equipo.

Desde el club se transmitió que en las dos oleadas primeras de fichajes se apostó por primeras opciones y que eran los jugadores que debían ser el esqueleto para esta nueva infausta aventura en Primera RFEF, pero el desarrollo de la pretemporada y el arranque de Liga han virado hacia intentar rematar una plantilla que no lo hizo mal en Castellón pero que se antoja corta en algunos puestos para ser ambiciosos en una categoría muy competida.