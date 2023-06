Fichajes Málaga CF: El contrapeso de Loren

Decía Loren Juarros a principios de semana, en la presentación de Dioni, que “tenemos definidos los perfiles de jugadores, posiciones fundamentales y en eso estamos trabajando. No sé si llegarán tantos jugadores como escucho por ahí, igual no hace falta tanto”. La única manera de que no lleguen los en torno a 14 fichajes que vaticinaba poco antes Kike Pérez es dar continuidad a jugadores que tienen contrato, tirando de canteranos. Hay que recordar que hay que tener al menos seis sub 23 en plantilla con ficha del primer equipo en Primera RFEF. Ello implica que no pueden jugar con el filial, sólo con el primer equipo. Pero sí está abierto el flujo entre el primer y el segundo equipo (dos categorías de salto ahora) con un Atlético Malagueño que se va a rejuvenecer bastante, tirando mucho de juveniles que acaban su periplo, incluso con varios de ellos formando parte del equipo que volverá a dirigir Juanfran Funes.

El perfil de jugadores a los que se está aproximando Loren en este arranque de mercado parece encaminado a mezclar la juventud de los jugadores que permanecerán (el mayor es Genaro, con 25 años, por los 24 de Juande y los 22 de Ramón) y la recuperación de cedidos más jugadores canteranos y otros que se consolidan. En el caso de Cristian (23), a expensas de si finalmente se queda o se acepta alguna oferta seria que llegue por el lateral izquierdo marbellí. Pero la tónica general de los Kevin, Larrubia, Roberto, Lorenzo, Moussa, Caro, Álex Calvo... es juventud máxima.

Loren busca el contrapeso dotando al equipo de un esqueleto fornido con jugadores de experiencia en la categoría. Todos los que se han fichado o se está en camino de ello han tenido experiencia en los últimos años en la extinta Segunda B o en su secuela mejorada, esta Primera RFEF en la que el club malagueño debutará esta temporada. La idea va por elaborar un once tipo con muchos fichajes de jugadores expertos sin faltar piernas ni pujanza y que los jóvenes den un plus. Es una estructura repetida en equipos que han tenido éxito en la categoría en estas primeras temporadas. El burgalés está tirando de un mercado que maneja mejor, el del Norte de España, con alguna agencia de confianza con la que ya solía trabajar en su etapa en la Real Sociedad para darle al equipo las características necesarias para ser competitivo e intentar dominar. La palabra ascenso parece tabú de momento después de la experiencia del año pasado, pero es como el elefante en la habitación. Se puede ignorar, pero es el objetivo.