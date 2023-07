Fichajes: Willy Caballero firma por el Leicester

Parece que Enzo Maresca está dispuesto a darle un toque personal a su Leicester y dicho toque tiene reminiscencias blanquiazules. El entrenador italiano ha reclutado para su cuerpo técnico a uno de los jugadores más queridos de la historia del Málaga, Willy Caballero. El argentino, que en septiembre cumplirá los 42 años, colgará botas y guantes para comenzar otro reto diferente en un fútbol que conoce muy bien y en el que ha estado compitiendo hasta hace poco en el Southampton.

Es la quinta figura que Maresca firma para un staff técnico donde también hay otro ex del Málaga como Marcos Álvarez. El prestigioso preparador físico estuvo en el club de La Rosaleda hace años y dejó un gran recuerdo. Pablo Guede estuvo cerca de recuperarlo el pasado verano, pero tenía contrato y fue imposible hacerlo realidad. Además de ellos, el italiano se ha rodeado del técnico Danny Walker, el entrenador de porteros Michele De Bernardin y el analista Javier Molina Caballero.

Caballero tiene gran experiencia en el fútbol británico. Dejó el Málaga en 2014 y comenzó un bonito recorrido en la Premier. Primero en el Manchester City, luego en el Chelsea y finalmente, cuando parecía que estaba más cerca de la retirada que otra cosa, temporada y media en un Southampton con el que podría incluso haber seguido un tiempo más. En 2018 consiguió su ansiado sueño de jugar con la selección argentina absoluta.

We can confirm the addition of Willy Caballero as our new Assistant Manager 🦊