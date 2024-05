Fredi Álvarez: "El Málaga CF tiene una presión añadida por la historia que lleva encima"

Fredi Álvarez es el entrenador del Celta Fortuna, filial olívico al que se mide el Málaga CF en la primera eliminatoria por el ascenso. El hecho de ser un equipo vinculado le da unas coordenadas diferentes a la situación, pero en Vigo hay también ganas de subir. Álvarez sustituyó a Claudio Giráldez, que a su vez relevó a Rafa Benítez en el primer equipo para conseguir la salvación en el primer equipo.

"Llega un momento bonito para nosotros, es un momento que ya vivieron jugadores nuestros el año pasado. Es un momento precioso, sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo de potencial tremendo, un grande. Tenemos mucha ilusión, mucha ambición y confianza, confiamos mucho en nuestro hacer y así afrontamos este play off", decía Álvarez, que ofrecía el parte de bajas: "Carlos Domínguez no estará [ha jugado el grueso de la temporada con el primer equipo] y salvo la lesión de Koke, estamos todos disponibles. Manu Garrido y Dani González volvieron, algún jugador queda por optimizar su estado de forma. Iremos los 24 disponibles, a partir de ahí decidiremos el descarte".

"A mí el factor campo no me preocupa, sí el factor resultado, que en caso de empate tienen las de ganar. El factor campo cambió hace muchos años", relativizaba Álvarez: "Jugar en casa primero te da una ventaja que después puedes saber gestionar en el partido de vuelta. Jugar en casa es algo que no me preocupa. En nuestro estadio vamos a ser un equipo fuerte, confiamos en eso. La vuelta ya veremos qué sucede. El factor campo no es un problema, sí tener que meter uno más que el rival, te condiciona y tienes que ser más agresivo que el rival. Pero en cuanto a campo confiamos en Balaídos y nuestra gente, en nuestra afición. El campo está en muy buenas condiciones, está muy bien. No nos preocupa el partido de la selección gallega. Hemos jugado sábado y el primer equipo domingo y está en plenas condiciones. Está soleado y no va a ser un problema importante".

Y se refería, claro, al Málaga CF. "Es un rival que sabemos que tiene mucha necesidad. Es un rival que estaba en el fútbol profesional y su idea es recuperar ese estatus. Nos vamos a encontrar un Málaga agresivo, intenso y con buen fútbol, que va a intentar hacer un buen resultado que le haga tener un buen resultado para la vuelta, sabiendo de la dificultad de los equipos para crearles ocasiones y hacerles goles. Encajan muy poco. Alfonso Herrero hizo el récord de imbatibilidad de la categoría, con más de 600 minutos sin encajar. Tiene mucho potencial, intentaremos aprovecharnos de lo que hacemos. Siempre respetando al máximo al rival, pero depender de nuestras fortalezas, hacer lo que sabemos hacer y no perder nuestra identidad de toda la temporada. A partir de ahí, un rival con una jerarquía e historia tremendas, un gran equipo y un gran entrenador. Pero tenemos que meter el foco en nuestro equipo", puntualizaba Álvaro: "Ganar sería un buen resultado, importantísimo. Si puede ser por más de un gol, perfecto. Pero primero vamos a ver cómo afrontamos el partido. No podemos especular, ver qué sucede, porque sabemos que la vuelta va a ser distinto. Nuestra idea es afrontar sin especular y buscar la portería rival. Si nos llevamos un resultado positivo, pues fenomenal".

Acerca de Damián y Hugo Álvarez, los jugadores que han estado en el tramo final, con muchos minutos, en Primera y bajan para ayudar al filial, Fredi afirmaba que "les dimos unos días para que se recuperaran físicamente y mentalmente. Para ellos es un escaparate importante jugar esta fase de ascenso con este equipo. Ellos nos pueden dar muchas cosas y entre todos intentaremos que el Celta Fortuna haga una buena eliminatoria y podamos pasar a esa final. El ritmo de competición es distinto, entrenar a diario con gente de Primera te da un plus, lo necesitas porque si no no llegas a ese nivel. Entonces, es cierto que bajan y están súper implicados y su velocidad es otra. Son conscientes de que cuando bajan es porque deben ser importantes. Su aportación va a ser buena y están deseando ver su rendimiento. Que nos ayuden a mantener ese nivel que estamos dando en Balaídos. Muy contento por cómo han aceptado bajar y jugar este play off".

Sobre las necesidades del Málaga que puede llevar al equipo de Pellicer a caer en la precipitación, Álvarez opinaba que "puede ser uno de los factores que determine la eliminatoria. No tenemos la necesidad que puedan tener ellos, pero que no la tengamos no implica que no vayamos a a por ello. Tienen una necesidad imperiosa y más presión, con todo lo que ello conlleva. Cuando juegas con presión no es fácil e intentaremos aprovecharnos de eso. Nuestra ilusión y nuestra ambición tiene que estar por encima de lo demás. Tenemos que centrarnos en lo nuestro. Tenemos que manejar muchos momentos, hay fases distintas en una eliminatoria. Somos un equipo joven, aunque con la experiencia de la temporada pasada y esperemos que nos ayude a comportarnos como merece un play off. Somos jóvenes, vamos a sufrir y hay que aguantar, la experiencia esa del año pasado nos da ese plus para competir bien ante un equipo que tiene una presión añadida por lo que es, la historia que lleva encima y representa".

Sobre el respaldo de la afición, dice Álvarez que "ser capaces de hacer que la gente venga a Balaídos es importantísimo. Este equipo ha conseguido mediante su juego y resultados que se enganchara la gente. Es un play off precioso, la gente está enganchadísima y todos los cambios que se están produciendo en el club en los últimos tiempos ha hecho que empaticen más con primer equipo, filial, cantera... Va a ser un día más con la gente apoyando, la grada de animación se abre, nos ayudará. Con su apoyo intentaremos brindarle un buen resultado y disfrutar". Se abrirán más gradas además de la principal y se aguardan no menos de 5.000 celtistas en el partido, también con la grada de animación incluída.

Acerca del mensaje que se transmite desde el club, Álvarez dice que es que "tenemos que aspirar a todo. Sin la necesidad de otros equipos, pero que no renunciemos a nada. Que si podemos ascender, que ascendamos. Que compitamos y este tipo de partidos harán que los jugadores se encuentren con el máximo de situaciones parecidas al fútbol profesional. Si somos capaces de ascender al fútbol profesional acercaríamos los procesos y sería un buen escaparate acelerarlo. El club pone todo encima de la mesa para que el equipo lo dé todo y compita. Para mí era algo impensable para mí después de entrenar en Tercera RFEF a comienzos de temporada verte para subir a Segunda ante un transatlántico como el Málaga CF pues era algo impensable. Disfruto del momento, habitualmente no se dan en el fútbol. Agradecido a la oportunidad del club y a intentar no defraudar en la respuesta de esta primera eliminatoria. Si el equipo se comporta como en las últimas jornadas, pues es un logro conseguido".

Acerca del alto calor que se espera para el partido, dice el técnico que "es un factor importante, no es fácil para el jugado recuperar, falta oxígeno. Estará para los dos equipos. El clima en la Costa del Sol no es el mismo que aquí y se parece más, pero tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Los partidos van a ser largos. La posibilidad de cinco cambios te debe dar la oportunidad de meter gente fresca e intentaremos que no sea un factor determinante", cerraba el adiestrador celeste.