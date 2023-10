De la Fuente no lleva ni a Isco ni a Brahim con la selección

Había expectación por ver la lista de Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para la Eurocopa que se juegan la próxima semana ante Escocia y Noruega. El técnico riojano dio una lista de 24 jugadores entre los que no están los malagueños Isco Alarcón y Brahim Díaz. En el caso del primero lleva ya dos meses jugando a un gran nivel en su resurrección de la mano de Manuel Pellegrini en el Betis. Su último partido con la selección absoluta fue en junio de 2019, hace más de cuatro años. Ahora está demostrando nivel, con varios MVP y decidiendo partidos como el del pasado jueves ante el Sparta de Praga en Europa League, pero no ha habido hueco. Jugó 38 partidos y metió 12 goles Isco.

Tampoco está Brahim Díaz, que está apareciendo como jugador de rol para revolucionar en el Real Madrid y teniendo minutos en casi todos los partidos. En su caso está candente el hecho de que aún podría jugar con Marruecos (es la nacionalidad de una de sus abuelas), de hecho se le ha tentado repetidamente. Jugó un partido amistoso con la selección en la preparación para el Europeo de 2021 después de un caso de covid en la absoluta, pero no ha jugado encuentro oficial (con tres ya no podría jugar con otro combinado nacional).

Ninguno de ellos entró en los planes del seleccionador. En el caso de Isco, que ha recuperado un buen nivel en el Real Betis, su nombre no figuraba ni en la prelista, un detalle al que restó importancia De la Fuente. "Esa prelista de 49 no excluye a jugadores que no están en ella. Podría venir cualquier jugador si decido seleccionarle", aclaró.

"Cuando di 69 en la prelista me pusisteis el grito en el cielo y podría poner 300. En esa posición tengo que elegir entre cuatro o cinco muy buenos, que uno prefiera que venga Isco lo entiendo pero la decisión la tomó yo con mis compañeros. Animo a todos a que sigan trabajando igual y que me lo pongan cada vez más difícil. Soy un afortunado al tener a tantos jugadores muy buenos", valoró.

Asumió la responsabilidad de su cargo Luis de la Fuente, al afirmar que él aporta "el punto objetivo del seleccionador que decide", y quiso dejar claro que solamente valora aspectos deportivos para tomar sus decisiones.

"El debate siempre es igual. A unos les sorprende la ausencia de unos y a otros de otros. Lo que es seguro es que aquí hoy, en mi opinión, están los mejores jugadores que puedo traer. Estoy totalmente convencido. Y garantizo que las decisiones por la que no están muchos, son única y exclusivamente deportivas", sentenció.