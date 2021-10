Genaro: "La competencia hace que el nivel del equipo subo"

Genaro cumplió con creces la difícil papeleta de sustituir en la medular a Escassi. No era su primera vez, ya le tocó en Almería, cuando acabó "más cansado", esta vez tuvo el premio del triunfo: "Durante esta semana el equipo trabajó para esto, hemos tenido la mala suerte de la lesión de Luis, un tío muy importante. Pero se trabaja para eso, para que no se note ese cambio".

"Teníamos ganas de que la gente viniera, que hubiera más aforo. Se dieron todas las circunstancias que fueron dando durante la semana, nos adaptamos a cada momento de juego. El balón parado dio sus frutos y nos llevamos los tres puntos", valoraba el mediocentro que destaca la competencia: "Estamos en un equipo profesional, somos jóvenes, hay mucha variedad dentro del plantel. Nos adecuamos aún a la competición. No podemos bajar los brazos. La competencia hace que el nivel del equipo suba".

Sobre la racha como visitantes, Genaro explica que no ve "que juguemos distinto fuera que en casa, cada partido es un mundo" y apunta alto: "En fútbol gana quien mejor se adapte a las circunstancias que llegan. Se trabaja durante la semana y en el partido puede salir o no. Cuanto menos errores haya, más frutos habrá. Tras dos derrotas dolorosas, en Ponferrada tuvimos un desliz, en Gijón tuvimos la mala suerte de la expulsión de Alberto, no bajamos los brazos. Volvemos a la senda de la victoria. Y a partir de mañana a pensar en el próximo partido. Para eso estamos trabajando".