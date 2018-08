Gil: "La relación con Muñiz es perfecta"

El coordinador de la cantera del Málaga, Rafa Gil, habló en el día de ayer en los micrófonos de la cadena SER acerca de su nueva aventura en el club de Martiricos: "Poco a poco y con mucho trabajo le voy cogiendo la rutina al puesto. El aterrizaje fue inesperado, porque había otro proyecto internacional en Indonesia y después de que Antonio (Tapia) se marchara, que también lo estaba haciendo fenomenal, había trabajo atrasado pero entre todos intentamos sacarlo lo más rápido posible. Hace un mes no me planteaba estar en este cargo. Hay gente muy importante en el mundo del fútbol aquí y para mí es un orgullo representar al Málaga en este puesto. Cuando el Málaga te llama no hay dudas, porque es mi casa tras once años".

Nada más llegar también se hizo con Francis Bravo para que tomase el División de Honor Juvenil. Por lo demás, poca cosa: "No he hecho muchos cambios, pero sí vamos a ordenar las líneas de trabajo, que es lo mejor que se puede hacer con los presupuestos que tengamos. Y ojalá que el club esté en Primera el siguiente año, que eso nos da también para cantera".

También habló del entrenador del primer equipo, Juan Ramón Muñiz, al que conoce de sobra: "La relación con Muñiz es perfecta. Antes y ahora. Los dos años que hemos estado fuera siempre hemos tenido contacto".