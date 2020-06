Goteras evidentes

En reportajes en tiempos de pandemia hemos podido saber que directores de hotel se quedaban en ellos mientras cerraban al público y una de sus misiones era abrir periódicamente los grifos durante cinco minutos. Si no pasa el agua corren el riesgo de agrietarse. Han sido tres meses largos sin fútbol y el grifo del fútbol se había cerrado. El primer chorro que se vio en La Rosaleda fue preocupante para el Málaga. Es cierto que el Huesca ha sido un rival que se ha atragantado. Fue en El Alcoraz donde el equipo aún de Víctor dio quizá una mayor sensación de inferioridad ante un rival, un 2-0 que pudo ser mayor. Y en La Rosaleda se fue a contrapié desde que un fallo en cadena de la zaga permitiera a Ferreiro hacer el 0-1 a los dos minutos de juego. Pese a jugar media hora larga con uno más, el penalti dudoso de Diego al descanso y la expulsión de Lombán fueron una puntilla para el Málaga. No se puede desglosar del análisis el arbitraje de Moreno Aragón y de los responsables de la sala VOR, pero hay que ir más allá.

Pellicer habló tras el partido del dominio de balón (60% de posesión), pero fue realmente estéril. El Málaga dio 509 pases y el Huesca, 333, con mayor acierto malaguista, pero faltó ritmo, fluidez, sólo algunos destellos de Juanpi y un Tete más mordaz parecieron dañinos. 23 centros al área no encontraron rematador, ni uno solo, 12 de los 14 disparos se ejecutaron desde fuera del área y sólo cinco fueron a portería. Y no se recuerda una parada notable de Yáñez.

El equipo realizaba ayer en el Anexo una sesión de activación tras el partido para meterse ya en la preparación del duelo ante el Tenerife, exigencia máxima ante un rival, directo, de mañana. Hay mucho que corregir, pero es innegociable una mayor seguridad defensiva, el Huesca marcó con demasiado poco, no le hizo falta un despliegue grande. La Rosaleda es un campo que aprieta y ese plus no lo va a tener el Málaga en este último tramo de temporada.

Es sólo, claro, un partido, 90 minutos en un contexto muy extraño, demasiado poco para sacar conclusiones. Sí se advierte un problema serio con las rotaciones y las fichas profesionales. Con Pacheco, Benkhemassa, Aarón y Luis (a los dos últimos prácticamente los descartó Pellicer el viernes para viajar a Tenerife) fuera, a expensas de que se levante la injusta roja a Lombán, en este tremendo ritmo de partidos harán falta piernas y pulmones. Ya se vio que Pellicer cambió a jugadores habitualmente intocables, es necesario dosificar y los parámetros físicos que maneja el club son claves para encontrar un equilibrio entre el ahora y el futuro inmediato.

En este nuevo fútbol transitorio, el aspecto mental es, si cabe, más importante que en el habitual. Lidiar con la presión de un estadio lleno no es fácil, pero tampoco con el vértigo de uno vacío. Si Juanpi se atrevió con detalles técnicos arriesgados, la concentración de otros compañeros no fue la idónea. Cifu cometió varios errores en la misma jugada del 0-1. Es cierto que han cambiado las reglas, pero se echó algo más de vehemencia en la protesta por la roja a Lombán. Son detalles que hay que perfilar. La salida en falso ante el Huesca deja por delante un panorama inquietante. Sí queda claro que la batalla es por la salvación. La supervivencia del club está en juego en estos 10 partidos. Hay que arreglar las goteras.