Javi Gracia, ex del Málaga CF, fuera del Leeds United

No ha sido un gran experiencia la del ex malaguista Javi Gracia al frente del banquillo del Leeds United. Fue fichado a finales de febrero para intentar levantar a un equipo que estaba en posiciones delicadas y que no estaba gestionando bien el post bielsismo. El navarro consiguió sacar al equipo de la zona de descenso y lo ha dejado fuera de ella, pero los responsables del club que trae una sonrisa al malaguismo por esa mítica eliminatoria de la UEFA en la que se campeó allí con dos goles de Dely Valdés han decidido deponerlo. De fondo, la salida también del director deportivo español, Víctor Orta.

"Cogimos el equipo en penúltima posición, con una racha de diez partidos sin ganar. Hoy, con once partidos disputados y a falta de cuatro por terminar la liga, el equipo está fuera del descenso y con amplias posibilidades de lograr el objetivo. Ha sido una etapa muy intensa por muchas razones. Calendario abultado, bajas y un equipo joven pero capacitado. Sin embargo, logramos posicionarnos mejor que nuestros rivales y así lo demuestran los resultados. En comparativa con los rivales directos y desde que nos contrataron en esos once partidos, somos el equipo que más puntos -11, en total- hemos conseguido respecto a nuestros máximos competidores. Estoy seguro de que el equipo conseguirá el objetivo. Es una plantilla comprometida y con calidad", decía el técnico navarro en un comunicado.

Finalmente, en el escrito Gracia quiere "hacer un reconocimiento especial al cuerpo técnico (Zigor Aranalde, Mikel Antia y Juan Solla). También a los fantásticos Michael Skubala, Willy Alonso, Marcos Abad, Jordan Davison, Matt Robertshaw, al cuerpo médico, a los utilleros, al equipo de prensa, y a todo el resto de personal del club. Vuestra ayuda ha sido inestimable. Gracias de corazón. Y no quiero despedirme sin agradecer a Víctor Orta su confianza. Honesto, sincero y comprometido con el club. Trabajar contigo ha sido un placer. Tanto tú como tu equipo os merecéis lo mejor que os pueda pasar. Por último, y no menos importante, quiero reconocer a una grandísima afición con la que podrá contar el equipo en todo momento. Una afición que te apoya, que te anima y que sé que nunca se dará por vencida. Mis mejores deseos al Leeds United y espero, de corazón, que brilléis como os merecéis", cerraba.

Desde su salida del Málaga, Rubin Kazan, Watford, Valencia y Al-Sadd fueron las siguientes etapas antes de acabar en el Leeds. En Martiricos dejó un grato recuerdo, con dos clasificaciones entre los 10 primeros y sacando canteranos que fueron la salvación económica del club.